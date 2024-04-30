الاتحاد الأوروبي سيعلن عن مساعدات للبنان لوقف تدفق اللاجئين

يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للبنان خلال زيارة مشتركة تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي للبنان. وتشعر قبرص بقلق كبير إزاء الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين الذين يصلون إلى الجزيرة.

قال مسؤول قبرصي، الثلاثاء (30 أبريل/ نيسان 2024)، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم حزمة مساعدات اقتصادية للبنان خلال زيارة مشتركة تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبيروت يوم الخميس.

وتشعر قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، بقلق كبير إزاء الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين السوريين الذين يبحرون إلى الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط. ويستضيف لبنان، الذي يقع على بعد 185 كيلومترا فقط من قبرص، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان "رئيسة المفوضية الأوروبية ستقدم حزمة مساعدات اقتصادية للبنان". ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية إلى قبرص غدا الأربعاء على أن تتوجه إلى بيروت برفقة الرئيس القبرصي صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن المناقشات ستركز على التحديات التي يواجهها لبنان حاليا والإصلاحات التي يحتاجها كي ينعم بالاستقرار. وتضغط نيقوسيا على الاتحاد الأوروبي منذ أشهر لتقديم مساعدات للبنان على غرار الاتفاقات التي أبرمها التكتل مع تركيا وتونس وفي الآونة الأخيرة مع مصر.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة القبرصية " تنفيذ هذه (الحزمة) تم بمبادرة من الرئيس خريستودوليدس وجمهورية قبرص، وهو دليل عملي على الدور النشط الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في منطقتنا".

ولم ينفذ لبنان معظم الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، لكنه طلب من الدول الصديقة مواصلة دعمه. ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ عام 2019.

ويستغل بعض المسؤولين اللبنانيين الوجود المتزايد للمهاجرين واللاجئين في البلاد كورقة ضغط، مهددين بوقف اعتراض قوارب المهاجرين المتجهة إلى أوروبا ما لم يحصل لبنان على المزيد من الدعم الاقتصادي.

واستقبلت قبرص أكثر من 2000 سوري وصلوا عن طريق البحر في الربع الأول من هذا العام، مقابل 78 فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت قبرص خطوة غير مسبوقة بإرسال سفن دورية إلى المياه الدولية قبالة لبنان لوقف عمليات العبور، وقالت إنها ستعلق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.

ع.ش/ ف.ي (رويترز)