الاتحاد الأوروبي: روسيا تبتزنا وتستخدم الغاز كسلاح

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا باستخدام الغاز" سلاحا" ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل كبير، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.

وأضافت عند تقديمها اليوم الأربعاء (20 تموز/ يوليو 2022) خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد "روسيا تمارس ابتزازا وتستخدم الغاز سلاحا. وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في إمدادات الغاز (الروسية) يجب أن تكون أوروبا مستعدة".

وفي هذا السياق طلبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض الطلب على الغاز طوعا بنسبة 15 بالمائة في الأشهر الثمانية المقبلة من أجل تجاوز تقليص الإمدادات الروسية، وتريد المفوضية إقرار تخفيضات إلزامية في حال الضرورة.

وتنص الخطة التي عرضتها المفوضية الأوروبية وستناقشها الدول الأعضاء، على ضرورة أن تبذل كل دولة "كل الجهود الممكنة" لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15 بالمائة بمعدل وسطي بين آب/ أغسطس 2022 وآذار/ مارس 2023، مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة نفسها.

وتقترح بروكسل كذلك آلية تحدد "أهدافا ملزمة لخفض الطلب" في الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي في حال وجود "خطر كبير لأزمة حادة".

ع.ج/ خ.س (أ ف ب، د ب أ)