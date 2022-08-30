الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد قواعد التأشيرات للروس

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دول البلطيق تعتبر أن إصدار تأشيرات للسياح الروس يمثل خطرا أمنيا على الاتحاد الأوروبي.
بعد أسابيع من الضغط من جانب دول أوروبية محاذية لروسيا لمنع مواطنيها من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرات شنغن، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على تعليق العمل باتفاقية تسهيل دخول الروس إلى دولهم.
قالت مصادر دبلوماسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقدمون الدعم السياسي لتعليق العمل باتفاقية تسهيل التأشيرات المبرمة عام 2007 مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. فهل يفرض حظر شامل لدخول المواطنين الروس لدول الاتحاد؟
على هامش زيارتها للدنمارك وفي خضم الجدل الدائر حول تقييد دخول السياح الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.
يجتمع الثلاثاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، في اجتماع يناقش بالأساس الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها. ومن بين المقترحات حظر منح تأشيرات للروس وتدريب القوات الأوكرانية.
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