 الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد قواعد التأشيرات للروس | DW الأخبار | DW | 31.08.2022

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الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد قواعد التأشيرات للروس

دول البلطيق تعتبر أن إصدار تأشيرات للسياح الروس يمثل خطرا أمنيا على الاتحاد الأوروبي.

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هل يتجه الاتحاد الأوروبي لتشديد إجراءات دخول الروس إليه؟

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خطاب للمستشار الألماني في براغ 29.08.2022

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DONETSK, ROSTOV-ON-DON REGION, RUSSIA - JUNE 25, 2020: A Russian citizen residing in the Lugansk People's Republic holds passports before voting in the 2020 Russian constitutional referendum at polling station No 562. The referendum on proposed amendments to the Russian constitution is held from June 25 through July 1, 2020. Alexander Reka/TASS

الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تسهيل منح تأشيرات دخول للروس 31.08.2022

بعد أسابيع من الضغط من جانب دول أوروبية محاذية لروسيا لمنع مواطنيها من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرات شنغن، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على تعليق العمل باتفاقية تسهيل دخول الروس إلى دولهم.

02.06.2016 Eine Frau hält in der estnischen Stadt Narva am Grenzübergang nach Russland ihren russischen Pass in den Händen. (zu dpa: «Europa zu besuchen ist ein Privileg» - Einreiseverbot für Russen?) +++ dpa-Bildfunk +++

هل يعلق الاتحاد الأوروبي اتفاقية التأشيرات مع روسيا؟ 28.08.2022

قالت مصادر دبلوماسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقدمون الدعم السياسي لتعليق العمل باتفاقية تسهيل التأشيرات المبرمة عام 2007 مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. فهل يفرض حظر شامل لدخول المواطنين الروس لدول الاتحاد؟

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, und Jeppe Kofod, Minister des Auswärtigen des Königreichs Dänemark geben eine gemeinsame Pressekonferenz. Auf dem Programm steht der Besuch einer nachhaltigen Großküche, Gespräche mit ihrem Amtskollegen und die Unterzeichnung einer Erklärung.

هل تغير ألمانيا موقفها بشأن سياحة الروس في الاتحاد الأوروبي؟ 26.08.2022

على هامش زيارتها للدنمارك وفي خضم الجدل الدائر حول تقييد دخول السياح الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.

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معارضة ألمانية - فرنسية لحظر أوروبي على منح تأشيرات للروس 30.08.2022

يجتمع الثلاثاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، في اجتماع يناقش بالأساس الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها. ومن بين المقترحات حظر منح تأشيرات للروس وتدريب القوات الأوكرانية.