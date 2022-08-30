الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد قواعد التأشيرات للروس

الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تسهيل منح تأشيرات دخول للروس

بعد أسابيع من الضغط من جانب دول أوروبية محاذية لروسيا لمنع مواطنيها من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرات شنغن، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على تعليق العمل باتفاقية تسهيل دخول الروس إلى دولهم.