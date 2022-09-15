الاتحاد الأوروبي.. بحث عن سبل الخروج من أزمة الطاقة

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اجتماع زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة قضايا الطاقة والأوضاع الاقتصادية في بلدانه على خلفية الحرب في أوكرانيا.
قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيّرة تستخدمها لقصف أوكرانيا. وتتضمن العقوبات تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد ومنعهم من السفر إلى أوروبا. وتعتزم بريطانيا أيضًا فرض عقوبات مماثلة.
فيما حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر من تزايد قوة التيار المتطرف في ظل أزمة الطاقة، تطمح بروكسل إلى إقرار حزمة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي للنقص الحاد في الإمدادات.
بولندا تتهم ألمانيا بـ"الأنانية". وظهرت مجدداً خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. فبعض العواصم تسعى لوضع سقف شامل لكل تعاملات الغاز والبعض الآخر يفضل سقفا لقطاع الكهرباء فقط.
اتهمت دول بالاتحاد الأوروبي ألمانيا بسلوك مسار منفرد في أزمة الطاقة. وأنتقد ماكرون ألمانيا محذرا من أن تعزل نفسها. وفي المقابل حذر ماريو دراغي من أن بوتين هو الفائز حال لم تتمسك دول أوروبا بالوحدة.
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