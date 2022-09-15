الاتحاد الأوروبي.. بحث عن سبل الخروج من أزمة الطاقة

القمة الأوروبية - انتقادات لألمانيا ودراغي يحذر: الانقسامات نصر لبوتين

اتهمت دول بالاتحاد الأوروبي ألمانيا بسلوك مسار منفرد في أزمة الطاقة. وأنتقد ماكرون ألمانيا محذرا من أن تعزل نفسها. وفي المقابل حذر ماريو دراغي من أن بوتين هو الفائز حال لم تتمسك دول أوروبا بالوحدة.