 الاتحاد الأوروبي.. بحث عن سبل الخروج من أزمة الطاقة | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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DW الأخبار

الاتحاد الأوروبي.. بحث عن سبل الخروج من أزمة الطاقة

اجتماع زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة قضايا الطاقة والأوضاع الاقتصادية في بلدانه على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على تبني إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، فهل ينجحون في ذلك؟

أزمة الطاقة في أوروبا... والخيارات المتاحة 09.09.2022

مسائيةDW : هل من فرصة جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

مسائيةDW : هل من فرصة "جدية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟ 01.04.2022

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Britain's Prime Minister Liz Truss delivers a speech outside of 10 Downing Street in central London on October 20, 2022 to announce her resignation. - British Prime Minister Liz Truss announced her resignation on after just six weeks in office that looked like a descent into hell, triggering a new internal election within the Conservative Party. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

بريطانيا .. ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين 20.10.2022

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Die Flaggen von (l-r) der Europaeischen Union, Iran, Frankreich, Deutschland und Grossbritannien, aufgenommen in Bruessel, 15.05.2018. Heiko Maas reist nach Bruessel fuer politische Gespraeche bezueglich des Atomabkommens mit dem Iran, das seitens der USA aufgekuendigt wurde. Copyright: Florian Gaertner/ picture alliance/photothek

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7.10.2022, PRAG+++ +++in der mobilen Hochformat-Ausspielung ist Macron nicht im Bild++++ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD,l-r), Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, triffen ein am zweiten Tag des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft auf der Prager Burg. +++ dpa-Bildfunk +++

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Germany's Chancellor Olaf Scholz prepares to speak with the media as he arrives for an EU summit at the EU Council building in Brussels, Thursday, Oct. 20, 2022. European Union leaders were heading into a two-day summit Thursday with opposing views on whether, and how, the bloc could impose a gas price cap to contain the energy crisis fueled by Russian President Vladimir Putin's invasion of Ukraine and his strategy to choke off gas supplies to the bloc at will. (AP Photo/Olivier Matthys)

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