الاتحاد الأوربي يمول شركة ألمانية لتطوير لقاح ضد كورونا

تعتزم المفوضية الأوروبية دعم شركة (كيورفاك-Curevac ) الألمانية للأدوية بما يصل إلى 80 مليون يورو في أبحاثها الرامية إلى تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الاثنين (16 مارس/ آذار 2020) على تويتر أن "المفوضية دعمت أبحاث الشركة مبكرا وستعاود مساعدتها مرة أخرى الآن".

وجاءت تغريدة السياسية الألمانية بعد أن أجرت هي وماريا غابريل، المفوضة الأوروبية للأبحاث العلمية، محادثة هاتفية مع مسؤولي الشركة الألمانية. وأضافت فون دير لاين أن المهم هو التوصل بأسرع ما يمكن إلى عقار "يساعد العالم أجمع".

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا قد ذكرت أمس الأحد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تسعى إلى الحصول على لقاح من إنتاج الشركةتكون حقوق استخدامه حصرية للولايات المتحدة، وذكرت هذه التقارير أن الحكومة الأمريكية عرضت على الشركة الألمانية مبلغا كبيرا من المال لهذا الغرض.

وذكرت المفوضية في بيان أن الدعم المالي يمكن أن يكون في شكل ضمان من الاتحاد الأوروبي للشركة الألمانية للحصول على قروض من بنك الاستثمارات الأوروبي.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)