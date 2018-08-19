الاتحاد الألماني يهنئ أوزيل بعيد ميلاده ويفتح صفحة جديدة معه

ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أن، اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل لم يتردد كثيراً في الرد على الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي، هنأه بمناسبة عيد ميلاده الـ30، وأضاف أن تواصل الاتحاد الألماني لكرة القدم وأوزيل ربما يُعد خطوة أولى، من أجل عودة المياه إلى مجاريها مجدداً بين الطرفين.

وأوضح موقع "بيلد" أن، الاتحاد الألماني هنأ أوزيل بمناسبة عيد ميلاده على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و "تويتر" و "فيسبوك"، وأضاف أن الاتحاد نشر عدة صور لأوزيل أثناء حمله قميص منتخب "المانشافت".

فعلى حسابه الخاص "تويتر"، نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم صورة لمسعود أوزيل، وهو يحمل كأس العالم، التي تُوج بها منتخب "المانشافت" سنة 2014، وكتب قائلاً "عيد ميلاد سعيد يا بطل العالم".

أما على "فيسبوك"، فقد وضع الاتحاد الألماني لكرة القدم صورة أخرى لنجم أرسنال أثناء حمله أغلى الألقاب في عالم الساحرة المستديرة وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد مسعود أوزيل". ونشر نفس الاتحاد على حسابه في "إنستغرام" صورة لصاحب القدم اليسرى الساحرة مع إحدى المشجعات وتمنى له كذلك عيد ميلاد سعيد.

في المقابل، شكر مسعود أوزيل على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مبادرة الاتحاد الألماني لكرة القدم على تقديم التهنئة له، وتمنى للمنتخب الألماني التوفيق في مباراته اليوم الثلاثاء أمام فرنسا برسم مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

الجدير ذكره أن، مسعود أوزيل اعتزل في (22 تموز/يوليو 2018) اللعب دولياً مع منتخب "المانشافت" عقب الانتقادات الحادة، التي تلقاها بسبب التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد أوزيل آنذاك في تغريدة له على "تويتر" أنه لن يعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي "بعدما انتابني شعور بالعنصرية وعدم الاحترام".

ر.م/ ع.ج