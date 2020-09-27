الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا بسبب البصق على لاعب بريمن

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2020) أن الدولي التركي أوزان كاباك مدافع فريق شالكه يخضع للتحقيقات إثر قيامه بالبصق على السويدي لودفيغ أوغوستينسون لاعب فيردر بريمن خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز فيردر بريمن 3 / 1 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأوضح الاتحاد أنه جرى فتح القضية "بداعي السلوك غير الرياضي الصارخ الذي جاء في صورة اعتداء" وأظهر التصوير التليفزيوني كاباك (20 عاما) وهو يبصق على أوغوستينسون (26 عاما)، أو بالقرب الشديد منه، بعد صراع بينهما خلال المباراة.

وقال كاباك عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة، موجها رسالته باللغتين الألمانية والإنجليزية :"أود أن أعتذر بصدق للودفيغ أوغوستينسون. لم يكن الأمر متعمدا، وإنما كان مجرد حادث"، وأضاف :"لم أكن أقصده، زاوية التصوير التليفزيوني تعطي صورة خادعة للأمر".

وتابع اللاعب التركي الشاب: "لم يسبق لي أن فعلت شيئا كهذا ولن أفعل ذلك أبدا، لأنه ببساطه (سلوك) غير رياضي، لقد كان سوء حظ كبير وفي كل الأحوال معذرة".

وكان دافيد فاغنر، مدرب شالكه الذي أقيل بعد المباراة بيوم، قد دافع عن لاعبه وقال: "أنا أعرف أوزان (كاباك) وأنا مقتنع بأن ذلك لم يكن عن قصد".

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الحكم ماركوس شميت لم ير تصرف اللاعب، والذي لم يجر الكشف عنه أيضا عبر مراجعة نظام الفيديو للمباراة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، س ي د)