 الاتحاد الألماني يعترف: دورتموند يستحق ضربة جزاء ضد بوخوم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.04.2023

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رياضة

الاتحاد الألماني يعترف: دورتموند يستحق ضربة جزاء ضد بوخوم

في أكثر المواسم إثارة وجدلا بالدوري الألماني منذ عقد، أقر حكم مباراة بوروسيا دورتموند وبوخوم بخطئه في عدم احتساب ضربة جزاء مستحقة لدورتموند. وانتهت المباراة بالتعادل وهو ما قد ينهي الآمال في كسر هيمنة بايرن على البطولة.

لاعب دورتموند كريم أديمي في يسار الصورة يسقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من لاعب بوخوم دانيلو سوارس (28/4/2023)

حكم المباراة: "بعد إعادة النظر في الأمر، إنها ركلة جزاء في الموقف مع أديمي، بيد أني لم أرها بهذه الطريقة على الإطلاق" على أرض الملعب

أعترف الاتحاد الألماني لكرة القدم، باستحقاق فريق بوروسيا دورتموند لضربة جزاء في مباراته بالأمس مع بوخوم، والتي انتهت 1/1، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على مسار لقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

مختارات

توصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق مع قائد الفريق الأول لكرة القدم ماركو رويس لتمديد عقده. ويحتل الفريق صدارة ترتيب الدوري حاليا، ما يمثل فرصة لرويس كي يحرز أول لقب في بطولة الدوري خلال مسيرته.

في سابقة من نوعها بين أندية كرة القدم المحترفة، أعلن نادي فورتونا دوسلدورف عن نيته في إعفاء جماهيره من دفع ثمن تذاكر حضور المباريات التي يجريها على أرضه. يأتي ذلك بعد التزام مجموعة رعاة بإنفاق 45 مليون يورو لصالح النادي.

ليست كل الخسارات كارثية، وإذا لم تكن مشجعاً متعصباً لفريق بايرن، فستكون في صف دورتموند هذه المرة. السبب؟ إعادة الحياة إلى الدوري الألماني الذي دخل حالة مطولة من الملل.

ودخل دورتموند مواجهة بوخوم وهو يتفوق بفارق نقطة واحدة في الصدارة مع تبقي خمس مباريات، لكن التعادل قد يمكن بايرن ميونخ من استعادة الصدارة حينما يواجه هيرتا برلين متذيل الترتيب غدا الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023).

وكان دانيلو سواريس لاعب بوخوم قد بدا وأنه تسبب في خطأ على كريم أديمي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم تجاهل اعتراضات لاعبي دورتموند ولم يتم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وقال بيان للجنة الحكام في الاتحاد، اليوم السبت بخصوص الواقعة: "اللاعب لم يحاول الوصول للكرة، لكنه عوضا عن ذلك احتك بالمنافس وأسقطه أرضا، هذا خطأ وضربة جزاء، كما تثبت اللقطات التليفزيونية".

وأبدى إيدن ترزيتش مدرب دورتموند وسيباستيان كيل، المدير الرياضي للنادي، غضبهما، ورغبتهما في معرفة سبب عدم لجوء زاشا ستيغمان حكم اللقاء للشاشة من أجل مشاهدة الواقعة.

كما شعر دورتموند بضرورة حصوله على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، حينما لمس إيرهان ماسوفيتش لاعب بوخوم الكرة بيده داخل  منطقة الجزاء، دون معرفة الكثير عن الأمر. لكن الاتحاد الألماني أبدى دعمه لحكام المباراة في عدم احتساب ضربة جزاء في تلك الحالة  قائلا: "تقييم الموقف من جانب الحكم يمكن من خلال عرض الحالة على الشاشة".

الحكم يعترف بالخطأ

واليوم السبت (29 أبريل/ نيسان) اعترف الحكم زاشا شتيغمان (38 عاما) بالخطأ في تقدير الموقف على أرض الملعب في لعبة أديمي. وقال في تصريحات لقناة "سكاي": "لقد كان يجب احتساب ضربة جزاء لدورتموند". وأضاف: "حينما تسير الأمور معهم مثلما حدث بالأمس، فإنك تأخذ كل ذلك معك إلى المنزل وإلى الفراش، تسأل نفسك العديد من الأسئلة، تذهب يمينا ويسار وتحدق في السقف". وتابع: "هذا هو سبب أن الأمر برمته لازال مؤثرا بالنسبة لي، أنا لست حكما فقط أنا كذلك لاعب كرة القدم وقبل كل ذلك بشر".

اعتراض من نيكلاس زوله مدافع دورتموند ضد الحكم زاشا شتيغان حكم مباراة دورتموند وبوخوم في الدوري الألماني (28/4/2023) بينما جود بيلنغهام على الأرض يتابع الموقف.

اعتراض من نيكلاس زوله مدافع دورتموند ضد الحكم زاشا شتيغان حكم مباراة دورتموند وبوخوم في الدوري الألماني (28/4/2023) بينما جود بيلنغهام على الأرض يتابع الموقف.

وفي تصريحات اليوم السبت أيضا لصحيفة "بيلد" الألمانية قال شتيغمان: "بعد إعادة النظر في الأمر، إنها ركلة جزاء في الموقف مع أديمي، بيد أني لم أرها بهذه الطريقة على الإطلاق" على أرض الملعب. وتابع شتيغمان: "كانت لدى المدافع سرعة عالية وكنت متأكدًا من أن أديمي قد وضع قدمه فيها (يقصد اللعبة). بالطبع، نظر مساعد الفيديو إلى المشهد وقيّمه. كان التقييم: لا يوجد قرار خاطئ واضح، لذلك لم تكن هناك توصية (من حكم الفيديو) بأن أعود إلى الأمر بنفسي".

وأكد شتيغمان في مقابلته مع بيلد أنه بعد الاطلاع على الصور فإنه نادم على قراره، وقال: "أنا منزعج حقًا، لدي شعور سيء جدا. لقد كانت ليلة قصيرة جدًا جدًا، لست على ما يرام لما حدث". 

وفاز دورتموند بلقب الدوري الألماني للمرة الأخيرة في عام 2012، فيما حصل بايرن ميونيخ على لقب الدوري في آخر عشرة مواسم منذ ذلك الحين. وتعد تلك النقطة الأخيرة في الموسم منذ عام 2012، حيث لم يكن بايرن متصدرا، لكن كل شيء يمكن أن يتغير غدا الأحد في أكثر المواسم إثارة وجدلا في الدوري الألماني منذ ما يقرب عقد.

خ.س/ص.ش (د ب أ)

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

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    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

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    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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