الاتحاد الألماني يعترف: دورتموند يستحق ضربة جزاء ضد بوخوم

أعترف الاتحاد الألماني لكرة القدم، باستحقاق فريق بوروسيا دورتموند لضربة جزاء في مباراته بالأمس مع بوخوم، والتي انتهت 1/1، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على مسار لقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

ودخل دورتموند مواجهة بوخوم وهو يتفوق بفارق نقطة واحدة في الصدارة مع تبقي خمس مباريات، لكن التعادل قد يمكن بايرن ميونخ من استعادة الصدارة حينما يواجه هيرتا برلين متذيل الترتيب غدا الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023).

وكان دانيلو سواريس لاعب بوخوم قد بدا وأنه تسبب في خطأ على كريم أديمي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم تجاهل اعتراضات لاعبي دورتموند ولم يتم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وقال بيان للجنة الحكام في الاتحاد، اليوم السبت بخصوص الواقعة: "اللاعب لم يحاول الوصول للكرة، لكنه عوضا عن ذلك احتك بالمنافس وأسقطه أرضا، هذا خطأ وضربة جزاء، كما تثبت اللقطات التليفزيونية".

وأبدى إيدن ترزيتش مدرب دورتموند وسيباستيان كيل، المدير الرياضي للنادي، غضبهما، ورغبتهما في معرفة سبب عدم لجوء زاشا ستيغمان حكم اللقاء للشاشة من أجل مشاهدة الواقعة.

كما شعر دورتموند بضرورة حصوله على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، حينما لمس إيرهان ماسوفيتش لاعب بوخوم الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، دون معرفة الكثير عن الأمر. لكن الاتحاد الألماني أبدى دعمه لحكام المباراة في عدم احتساب ضربة جزاء في تلك الحالة قائلا: "تقييم الموقف من جانب الحكم يمكن من خلال عرض الحالة على الشاشة".

الحكم يعترف بالخطأ

واليوم السبت (29 أبريل/ نيسان) اعترف الحكم زاشا شتيغمان (38 عاما) بالخطأ في تقدير الموقف على أرض الملعب في لعبة أديمي. وقال في تصريحات لقناة "سكاي": "لقد كان يجب احتساب ضربة جزاء لدورتموند". وأضاف: "حينما تسير الأمور معهم مثلما حدث بالأمس، فإنك تأخذ كل ذلك معك إلى المنزل وإلى الفراش، تسأل نفسك العديد من الأسئلة، تذهب يمينا ويسار وتحدق في السقف". وتابع: "هذا هو سبب أن الأمر برمته لازال مؤثرا بالنسبة لي، أنا لست حكما فقط أنا كذلك لاعب كرة القدم وقبل كل ذلك بشر".

اعتراض من نيكلاس زوله مدافع دورتموند ضد الحكم زاشا شتيغان حكم مباراة دورتموند وبوخوم في الدوري الألماني (28/4/2023) بينما جود بيلنغهام على الأرض يتابع الموقف.

وفي تصريحات اليوم السبت أيضا لصحيفة "بيلد" الألمانية قال شتيغمان: "بعد إعادة النظر في الأمر، إنها ركلة جزاء في الموقف مع أديمي، بيد أني لم أرها بهذه الطريقة على الإطلاق" على أرض الملعب. وتابع شتيغمان: "كانت لدى المدافع سرعة عالية وكنت متأكدًا من أن أديمي قد وضع قدمه فيها (يقصد اللعبة). بالطبع، نظر مساعد الفيديو إلى المشهد وقيّمه. كان التقييم: لا يوجد قرار خاطئ واضح، لذلك لم تكن هناك توصية (من حكم الفيديو) بأن أعود إلى الأمر بنفسي".

وأكد شتيغمان في مقابلته مع بيلد أنه بعد الاطلاع على الصور فإنه نادم على قراره، وقال: "أنا منزعج حقًا، لدي شعور سيء جدا. لقد كانت ليلة قصيرة جدًا جدًا، لست على ما يرام لما حدث".

وفاز دورتموند بلقب الدوري الألماني للمرة الأخيرة في عام 2012، فيما حصل بايرن ميونيخ على لقب الدوري في آخر عشرة مواسم منذ ذلك الحين. وتعد تلك النقطة الأخيرة في الموسم منذ عام 2012، حيث لم يكن بايرن متصدرا، لكن كل شيء يمكن أن يتغير غدا الأحد في أكثر المواسم إثارة وجدلا في الدوري الألماني منذ ما يقرب عقد.

خ.س/ص.ش (د ب أ)