 الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن استقالة رئيسه غريندل بأثر فوري | عالم الرياضة | DW | 02.04.2019

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عالم الرياضة

الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن استقالة رئيسه غريندل بأثر فوري

استقال راينهارد غريندل اليوم الثلاثاء من منصب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وذلك على خلفية الضغوط التي واجهته بعد أن نشرت تقارير إعلامية بخصوص حصوله على دخل إضافي من شركة تابعة للإتحاد:

DFB Präsident Grindel tritt zurück (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

قدم راينهارد غريندل اليوم الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان 2019) استقالته رسميا من منصب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم. وذلك بعد خلفية  قضية دخله الإضافي من شركة تابعة للاتحاد.

وكان غريندل، الذي يرأس الاتحاد منذ نيسان / أبريل 2016 ، قد نفى وجود أي سرية بشأن دخل إضافي قيمته نحو 78 ألف يورو (87 ألف و300 دولار) يتقاضاه نظير عمله في منصب رئيس المجلس الإشرافي بالشركة التابعة للاتحاد.

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وكانت مجلة "دير شبيغل" قد كشفت عن الأمر في تقرير استقصائي. وحصل غريندل بعد نشره، على دعم الاتحاد، إذ ذكر مكتبه الإعلامي أن الأول أفصح عن دخله الإضافي بشكل صحيح لدى توليه رئاسة الاتحاد.

ولطالما كان غريندل هدفا للانتقادات، ففي العام الماضي واجه انتقادات حادة بسبب تعامله مع تداعيات الصور التي نشرت قبيل كاس العالم 2018 بروسيا، وظهر فيها مسعود أوزيل وإيلكاي غوندوغان، مع الرئيس التركي  رجب طيب اردوغان.

وعقب كأس العالم، أعلن أوزيل نهاية مشواره مع المنتخب الألماني موجها انتقادات حادة ضد غريندل الذي اعترف بعدها بارتكاب بعض الأخطاء في التعامل مع هذه القضية.

وفي الفترة الأخيرة، كان على غريندل توضيح تصريحات أدلى بها كانت قد فهمت على أنها انتقادات لمدرب المانشافت يوآخيم لوف، بخصوص استبعاد الثلاثي ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ وتوماس

مولر، من المنتخب.

و.ب/ ح.ز (د ب أ، أ ب د)

 

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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