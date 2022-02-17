 الائتلاف الرئاسي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في السنغال والمعارضة تشكك | DW الأخبار | DW | 01.08.2022

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DW الأخبار

الائتلاف الرئاسي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في السنغال والمعارضة تشكك

وسط ترقب لصدور النتائج الرسمية، قال الائتلاف الرئاسي في السنغال إنه حقق الفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد. فيما تحدثت المعارضة عن "أغلبية صنِعت بشكل مسبق".

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