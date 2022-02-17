الائتلاف الرئاسي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في السنغال والمعارضة تشكك

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وسط ترقب لصدور النتائج الرسمية، قال الائتلاف الرئاسي في السنغال إنه حقق الفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد. فيما تحدثت المعارضة عن "أغلبية صنِعت بشكل مسبق".
يتوجه الناخبون السنغاليون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تتوصل من خلالها إلى تحالف مع الرئيس ماكي سال وأن تحد من أي طموحات محتملة لديه لولاية ثالثة.
تبدو رحلة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الإتحاد الأفريقي، إلى روسيا وأوكرانيا، مثقلة بهموم سكان القارة السمراء التي تبدو وكأنها مسرح للحرب وليس مجرد منطقة متأثرة بتداعياتها. فهل يستجيب الرئيس بوتين للصوت الأفريقي؟
توج السنغالي ساديو مانيه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 بعد تفوقه على زميله السابق في ليفربول محمد صلاح وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال. عربيا اختير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.
لقي 11 رضيعاً مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غرب السنغال، بحسب ما أعلن عنه الرئيس ماكي سال. التحقيقات الأولية تشير إلى ماس كهربائي تسبب في اندلاع حريق المستشفى الذي بني حديثاً، وفقاً لتصريحات رسمية.
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