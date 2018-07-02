الائتلاف الحكومي يتفق على حزمة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى تشديد سياسة اللجوء

قادة الائتلاف الحكومي يتفقون على حزمة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد سياسة اللجوء.
المزيد حول الاتفاق في تفاصيل لاحقة.
مرة أخرى تنتظر المستشارة ميركل مفاوضات شاقة حول ملف اللجوء، وهذه المرة مع الاشتراكيين بعد توصلها لاتفاق مع وزير داخليتها مهندس خطة "مراكز العبور" للاجئين، التي تواجه انتقادات كبيرة حتى من نقابة الشرطة الألمانية. (05.07.2018)
ذكرت صحيفة ألمانية أن حوالي ربع المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام دخلوا عبر النمسا. ويناقش وزير الداخلية الألماني في اجتماعه مع المستشار النمساوي إعادة طالبي اللجوء إلى النمسا. (05.07.2018)