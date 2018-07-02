الائتلاف الحكومي يتفق على حزمة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى تشديد سياسة اللجوء

ربع المهاجرين بشكل غير قانوني وصلوا إلى ألمانيا عبر النمسا

ذكرت صحيفة ألمانية أن حوالي ربع المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام دخلوا عبر النمسا. ويناقش وزير الداخلية الألماني في اجتماعه مع المستشار النمساوي إعادة طالبي اللجوء إلى النمسا. (05.07.2018)