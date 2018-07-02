 الائتلاف الحكومي يتفق على حزمة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى تشديد سياسة اللجوء | أخبار | DW | 05.07.2018

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أخبار

الائتلاف الحكومي يتفق على حزمة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى تشديد سياسة اللجوء

قادة الائتلاف الحكومي يتفقون على حزمة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد سياسة اللجوء.

Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles (picture-alliance/AP/M. Sohn)

المزيد حول الاتفاق في تفاصيل لاحقة. 

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مراكز العبور على طاولة أطراف التحالف ونقابة الشرطة تنتقد

مرة أخرى تنتظر المستشارة ميركل مفاوضات شاقة حول ملف اللجوء، وهذه المرة مع الاشتراكيين بعد توصلها لاتفاق مع وزير داخليتها مهندس خطة "مراكز العبور" للاجئين، التي تواجه انتقادات كبيرة حتى من نقابة الشرطة الألمانية. (05.07.2018)  

ربع المهاجرين بشكل غير قانوني وصلوا إلى ألمانيا عبر النمسا

ذكرت صحيفة ألمانية أن حوالي ربع المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام دخلوا عبر النمسا. ويناقش وزير الداخلية الألماني في اجتماعه مع المستشار النمساوي إعادة طالبي اللجوء إلى النمسا. (05.07.2018)  

زيهوفر وكورتز .. عزم على إغلاق طرق اللجوء عبر المتوسط

رغم أهمية زيارة وزير الداخلية الألماني زيهوفر للنمسا، فإن لقاءه مع المستشار كورتز لم يسفر عن نتائج ملموسة. لكن المسؤولين أكدا على نيتهما "إغلاق" طرق عبور اللاجئين عبر البحر المتوسط، لكن كيف؟ ربما بالتنسيق مع إيطاليا. (05.07.2018)  

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