 الائتلاف الحكومي في ألمانيا يتوصل لاتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة | أخبار | DW | 02.10.2018

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أخبار

الائتلاف الحكومي في ألمانيا يتوصل لاتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة

بعد اجتماع بالليل دام ست ساعات اتفق السياسيون المسيحيون والاشتراكيون الألمان الأعضاء في الائتلاف الحكومي على تفاصيل فتح باب الهجرة أمام الأيدي العاملة الماهرة إلى ألمانيا. وسيكون هناك تسريع للاعتراف بالشهادات الأجنبية.

Symbolbild Fachkräftemangel in Deutschland (picture-alliance/dpa)

توصلت الحكومة الائتلافية الألمانية إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة، تأمل برلين أن يجعل البلاد أكثر جاذبية للعمال المهرة من جميع أنحاء العالم. جاء ذلك حسبما أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، عقب اجتماع دام ست ساعات مع قادة الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.

مختارات

وسط الانشغال بوضع قانون للهجرة، يستمرّ الجدل في ألمانيا حول اقتراحٍ للاستفادة من طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم والمتعذَّر ترحيلُهم، في سدّ النقص في الأيدي العاملة، مقابل السماح لهم بالبقاء في البلاد. (21.08.2018)

يعاني سوق العمل في ألمانيا من نقص حاد في العمالة المتخصصة. ويأمل أرباب العمل أن يتمكنوا من سدّ هذه الثغرة عبر المهاجرين. لكن البيروقراطية تبقى عائقا في وجه أرباب العمل، الذين يطالبون بحل جذري من خلال قانون جديد للهجرة. (10.07.2018)

وسيضع التشريع الجديد النقص في اليد العاملة بالمجال الصناعي ومؤهلات المهاجرين في قلب سياسة الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، سيجري تسريع عملية الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية. كما سيكون من الأسهل على المهاجرين المحتملين تعلم اللغة الألمانية قبل وصولهم.

وجاء في ورقة تلخص الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم الاحتفاظ بالسياسة الأساسية لفصل طالبي اللجوء عن المهاجرين بدوافع اقتصادية. ومع ذلك، نص الاتفاق أيضاً على أن المعيار الذي يحدد وضع طالبي اللجوء الذين تم رفضهم ولكن لا يمكنهم العودة إلى ديارهم - بسبب خطر التعذيب على سبيل المثال - سيتم توضيحه، مما يسمح ببعض الإعفاءات.

يذكر أن ألمانيا لديها شيخوخة سكانية وتحتاج إلى مهاجرين لدعم اقتصادها، لكن فتح ميركل للحدود أمام اللاجئين في عام 2015 أدى إلى تعقيد القضية، مع اعتراض العديد من الناخبين على التدفق.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen Der Simplicissimus

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    كانت حرب الثلاثين عاما من الصراعات الدموية التي مزقت أوروبا وامتدت بين 1618-1648. وانتشرت خلالها المجاعات، وهرب الناس من الجيوش الغازية. وبعد معاهدة وستفاليا عام 1648 دعا القادة الألمان العمال ودافعي الضرائب للعودة والاستقرار في ألمانيا. كما قدم غير الألمان واستقروا فيها أيضا.

  • Flash-Galerie Berlin Französischer Dom

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    في عام 1700 قدمت إلى ألمانيا مجموعة كبيرة من الفرنسيين البروتستانت، الذين هربوا من ملك فرنسا لويس الرابع عشر والحكم الكاثوليكي. إذ قدم حوالي 35 الف لاجئ فرنسي واستوطنوا في مناطق الأغلبية البروتستانتية في ألمانيا.

  • Deutsche Auswanderer USA

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    نقص المحاصيل الزراعية وانتشار المجاعات، دفع بالألمان إلى الهجرة. في الفترة الممتدة بين 1680- 1800 رحل 75 ألف ألماني من مناطق سكناهم. وعلى مدار القرن التاسع عشر ارتفعت موجات الهجرة الألمانية، ليقطن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن المذكور أكثر من خمسة ملايين ألماني.

  • Industrialisierung

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    تأسيس الحكم القيصري (الرايخ) في ألمانيا في عام 1871، ساهم في تسريع التصنيع وخلق أفاق جديدة. واحتاجت المصانع إلى اليد العاملة، ما أدى على قدوم العمال من الخارج وأصبحت ألمانيا بلدا جاذبا للمهاجرين.

  • Auswanderung Bremen

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    التغييرات الحدودية التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى، أجبرت أكثر من 10 ملايين مواطن داخل أوروبا على الهجرة. كما أجبرت الثورة البلشفية مئات الآلاف من الروس للتوجه إلى ألمانيا، كذلك انتقل آلاف الألمان الفارين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية لجمهورية فايمار إلى أمريكا الجنوبية.

  • Polnische Flüchtlinge Iran

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    مئات الآلاف من الألمان فروا من ألمانيا هربا من إرهاب الحكم النازي، وذلك في الفترة الممتدة 1933-1939، بما في ذلك 400 ألف يهودي. كما تم تشغيل أكثر من 12 مليون عامل أجنبي بنظام السخرة في ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Flüchtlinge Nachkriegszeit Lager

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان هنالك أكثر من 20 مليون لاجئ في أوروبا. وكان نصفهم من الألمان الذين اضطروا إلى الخروج من مناطق كانت تابعة لألمانيا القيصرية، أو كانوا يشكلون أقليات عرقية في بلدان أخرى. الصورة تظهر مركز إيواء للاجئين في هانوفر.

  • West-Berlin 1961 Meldestelle DDR Bürger Deutsch-Deutsche Migration

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    مع انقسام ألمانيا إلى دولتين، سعت الدولتان الغربية والشرقية إلى استقطاب عمال أجانب، حيث سعت ألمانيا الشرقية إلى تعويض فرار 2,7 مليون شخص من أراضيها إلى ألمانيا الغربية مع بناء الجدار العازل.

  • Vietnamesische Auszubildende und Studenten 01.05.1971 Dresden

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    ما بين عام 1966 وعام 1989 استقدمت ألمانيا الشرقية حوالي نصف مليون عامل اليها. وقدم العمال من دول أوروبا الشرقية وفيتنام وكوبا وموزمبيق، وبلاد أخرى كانت تطبق النظام الاشتراكي.

  • Türkische Gastarbeiter treffen in Deutschland ein

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    احتاجت ألمانيا الغربية في ذلك الوقت إلى أعداد كبيرة من العمال، حوالي 14 مليون عامل قدموا من ايطاليا والمغرب وتركيا وبلدان حوض المتوسط للعمل فيها بين الأعوام 1955 -1973. حوالي 3 ملايين عامل منهم بقي في ألمانيا وأحضروا عائلاتهم إليها.

  • Aussiedler im Grenzdurchgangslager Friedland 1988

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    وعلى الرغم من قرار وقف جلب العمال الأجانب في العام 1973، نما عدد العمال الأجانب من 4 ملايين إلى 5 ملايين في العام 1989. ومع انتهاء الحرب الباردة قدمت ملاين أخرى إلى ألمانيا، وكان من بينهم المنحدرين من أصول ألمانية.

  • Flash-Galerie 60 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    ساهم انهيار الكتلة الشرقية في زيادة عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بشكل كبير. فبين عامي 1990 و1993 وصل عدد طالبي اللجوء إلى 1.2 مليون شخص. إلا أن العدد انخفض بعد تشديد قوانين اللجوء. (اعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: جان والتر / علاء جمعة


مختارات

الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين إلى ألمانيا ليست الأولى من نوعها. فقد شهدت ألمانيا على مر العصور موجات عديدة من الهجرة، استقطبت خلالها أعدادا كبيرة من اللاجئين، وشهدت في عصور أخرى موجات نزوح بسبب الحروب والمجاعات. (20.09.2015)  

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