الإيقاعات الإفريقية - رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

يَدُر ازدهار الموسيقى العالمية القادمة من إفريقيا الأرباح الهائلة على شركات الإنتاج الموسيقي وكبار المدراء التنفيذيين في صناعة الموسيقى. وهو ما يعزز أيضا الثقة الثقافية بالنفس لأبناء القارة الإفريقية. في البداية لم يكن المحتوى ذا طابع سياسي ولكن هذا الأمر تغير لاحقا وأصبح بعض الفنانين يقفون إلى جانب ضحايا المعنفين من قبل الشرطة النيجيرية. وهذا التوجه يمكن ملاحظته على وسائل التواصل الاجتماعي. يرافق الفيلم فنانين معروفين في موسيقى الأفروبيتس في نيجيريا وكذلك في كينيا، حيث بدأت تتشكل فروع لهذا النوع الموسيقي في شرق إفريقيا. أثبتت موسيقى الأفروبيتس اليوم وجودها بقوة. يزور فريق التصوير بعض أماكن ازدهارها ويحاول الفيلم تفسير ظاهرة إمتلاك الفنانين المشهورين سيارات كبيرة.