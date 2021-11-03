 الإيقاعات الإفريقية - رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم | وثائقي | DW | 16.10.2021

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وثائقي

الإيقاعات الإفريقية - رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

وزكيد وبورنا بوي ودافيدو ونينيولا هم موسيقيون من إفريقيا ونجوم في نوادي الرقص في مناطق عديدة من العالم. تشكل موسيقاهم الإيقاعات الإفريقية أو ما يسمى "الأفروبيتس" وهي عناصر موسيقية تطورت في غرب إفريقيا ممزوجة بموسيقى الهيب هوب أو دانسهول، مزيجا مريحا للرقص.

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يَدُر ازدهار الموسيقى العالمية القادمة من إفريقيا الأرباح الهائلة على شركات الإنتاج الموسيقي وكبار المدراء التنفيذيين في صناعة الموسيقى. وهو ما يعزز أيضا الثقة الثقافية بالنفس لأبناء القارة الإفريقية. في البداية لم يكن المحتوى ذا طابع سياسي ولكن هذا الأمر تغير لاحقا وأصبح بعض الفنانين يقفون إلى جانب ضحايا المعنفين من قبل الشرطة النيجيرية. وهذا التوجه يمكن ملاحظته على وسائل التواصل الاجتماعي. يرافق الفيلم فنانين معروفين في موسيقى الأفروبيتس في نيجيريا وكذلك في كينيا، حيث بدأت تتشكل فروع لهذا النوع الموسيقي في شرق إفريقيا. أثبتت موسيقى الأفروبيتس اليوم وجودها بقوة. يزور فريق التصوير بعض أماكن ازدهارها ويحاول الفيلم تفسير ظاهرة إمتلاك الفنانين المشهورين سيارات كبيرة.

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