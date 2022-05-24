يتهم الغرب الحكومة بحرمان الإيغور من حقوقهم وإقامة معسكرات ما يُسمى "إعادة تأهيل" يتم فيها اضطهادهم. غير أن بكين تنفي ذلك وتقول أنها تحتجز هناك فقط بعض المتشددين لإعادة تثقيفهم.

يتمتع إقليم شينجيانغ الصيني التي تقطنه غالبية أويغورية بحكم ذاتي. والإيغور مسلمون تعود أصولهم العرقية إلى الشعوب التركية وهم من الناحية الثقافية أقرب إلى شعوب آسيا الوسطى. ويُقدر عدد الإيغور في الصين بحوالي 11 مليون نسمة، المزيد حول الإيغور في الملف التالي الذي يتناول مختلف قضاياهم.