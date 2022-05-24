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الإيغور

يتهم الغرب الحكومة بحرمان الإيغور من حقوقهم وإقامة معسكرات ما يُسمى "إعادة تأهيل" يتم فيها اضطهادهم. غير أن بكين تنفي ذلك وتقول أنها تحتجز هناك فقط بعض المتشددين لإعادة تثقيفهم.

يتمتع إقليم شينجيانغ الصيني التي تقطنه غالبية أويغورية بحكم ذاتي. والإيغور مسلمون تعود أصولهم العرقية إلى الشعوب التركية وهم من الناحية الثقافية أقرب إلى شعوب آسيا الوسطى. ويُقدر عدد الإيغور في الصين بحوالي 11 مليون نسمة، المزيد حول الإيغور في الملف التالي الذي يتناول مختلف قضاياهم.

أدلة جديدة على قمع الصين للإيغور وبرلين تدعو لـتحقيق شفاف

"أدلة جديدة" على قمع الصين للإيغور وبرلين تدعو لـ"تحقيق شفاف" 24.05.2022

نشرت وسائل إعلام عالمية سلسلة وثائق، قالت إن مصدرها قرصنة أجهزة كمبيوتر للشرطة المحلية في شينجيانغ بالصين، تظهر وحشية تعامل الأمن مع أقلية الإيغور وتعذيب أفرادها. وطالبت وزيرة خارجية ألمانيا نظيرها الصيني بتحقيق "شفاف".

وزير ألماني يحذر من التشابك الاقتصادي القوي لبلده مع الصين

وزير ألماني يحذر من "التشابك الاقتصادي القوي" لبلده مع الصين 06.04.2022

يعتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه ربما حان الوقت لتفضيل بلاده التجارة مع شركاء "يريدون أيضًا أن يكونوا شركاء من ناحية القيم". وأعرب ليندر عن قلقة من "التشابك الاقتصادي القوي مع الصين".

انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تؤثر على المشاركة في الألعاب الشتوية 01.02.2022

مع اقتراب دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين تتمسك العديد من الدول الغربية من مقاطعة البطولة دبلوماسيا بسبب انتهاكات الصين لحقوق الإنسان وخاصة ضد أقلية الإيغور.
DW حصري.. ثغرات في تطبيق أولمبياد بكين تعرض اللاعبين للخطر

DW حصري.. ثغرات في تطبيق أولمبياد بكين تعرض اللاعبين للخطر 18.01.2022

سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.
هل تهدد أخطاء السياسة الخارجية الصينية حلمها الإمبراطوري؟

هل تهدد أخطاء السياسة الخارجية الصينية حلمها الإمبراطوري؟ 11.12.2021

يرى مينكسين بي وهو من أصل صيني وأستاذ للعلوم السياسية في الولايات المتحدة أن الصين تواجه تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بسبب "السياسات الخارجية العدوانية" التي تمارسها.
محكمة مستقلة في لندن تدين الصين بارتكاب إبادة جماعية للإيغور

"محكمة مستقلة" في لندن تدين الصين بارتكاب إبادة جماعية للإيغور 09.12.2021

بعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الأويغور المسلمة.

ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا من جهة اخرى 09.12.2021

تمر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بمرحلة متقدمة من التوتر. هذا التوتر ازداد حدة بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولومبية الشتوية في بكين على خلفية اتهام الصين بانتهاكات حقوق الإنسان. ولكن هذا الجفاء في العلاقات الأمريكية الخارجية لا يشمل الصين فحسب، بل أيضا روسيا وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها الحدود الروسية الأوكرانية.

الصين تنتقد المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين 07.12.2021

وجهت الصين انتقادات حادة للمقاطعة الدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة بكين. كما تعهدت بإجراءات مضادة لخطوة واشنطن.

مئة يوم قبل موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين 27.10.2021

استعدادات مستمرة لاستشضافة الصين للالعاب الاولمبية الشتوية بعد نحو ثلاثة اشهر. اجراءات وقائية مشددة ورئيس اللجنة الاولمبية يشيد بجهود الصين. حقوق الانسان تلقي بظلالها على الاولمبياد.
لماذا أزالت آبل تطبيقاً شهيراً للقرآن من متجرها في الصين؟

لماذا أزالت "آبل" تطبيقاً شهيراً للقرآن من متجرها في الصين؟ 16.10.2021

تثير إزالة تطبيق شهير للقرآن من متجر تطبيقات شركة آبل في الصين جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة للشركة الأمريكية، خصوصاً وأن الحذف جاء "انصياعاً" لأوامر بكين. فهل جاء حذف التطبيق بسبب "نصوص دينية غير قانونية" بالفعل؟
الصين وطالبان ..هل تفوز الإيديولوجية أم المصالح الاقتصادية؟

الصين وطالبان ..هل تفوز الإيديولوجية أم المصالح الاقتصادية؟ 18.08.2021

يشير انفتاح بكين على طالبان إلى محاولة لتحقيق الاستفادة من انهيار المشروع الأمريكي في أفغانستان. لكن المحللين يقولون إن بكين ستبقى حذرة خاصة وأن أفغانستان تحاذي مقاطعة شينجيانغ، موطن الأويغور ذات الأغلبية المسلمة.
ألمانيا ترسل فرقاطة عسكرية لمهمة في المحيطين الهندي والهادئ

ألمانيا ترسل فرقاطة عسكرية لمهمة في المحيطين الهندي والهادئ 02.08.2021

أرسلت ألمانيا الفرقاطة "بافاريا" لتشارك في مهمة تدريب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للمرة الأولى منذ حوالي عقدين. وبذلك ستلحق ألمانيا بدول غربية أخرى في توسيع نطاق وجودها العسكري بالمنطقة وسط قلق إزاء طموحات الصين.
محكمة الإيغور في لندن .. اتهامات للصين بالتعذيب والاغتصاب

"محكمة الإيغور" في لندن .. اتهامات للصين بالتعذيب والاغتصاب 04.06.2021

استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية الإيغور في الصين إلى إفادات الشهود الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي، بينما وصفت بكين الجلسة بأنها مجرّد حملة لتشويه سمعتها وبأنها "آلة لإنتاج الأكاذيب".
ماس يدعو إلى استراتيجية موحدة تجاه الصين والتركيز على حقوق الإنسان

ماس يدعو إلى استراتيجية موحدة تجاه الصين والتركيز على حقوق الإنسان 04.05.2021

في أول اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع منذ عامين، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة اتباع استراتيجية موحدة تجاه الصين مع التركيز على ملف حقوق الإنسان. وتنعقد قمة المجموعة الشهر المقبل في لندن.
قطع نسبهم واقتلاع جذورهم.. اضطهاد ممنهج للإيغور في الصين

"قطع نسبهم واقتلاع جذورهم".. اضطهاد ممنهج للإيغور في الصين 22.04.2021

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الأمم المتحدة على اتخاذ الخطوات الضرورية للتحرك ضد ما وصفته بجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ.
هيومن رايتش ووتش تتهم الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأيغور

هيومن رايتش ووتش تتهم الصين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق الأيغور 19.04.2021

اتهمت منظمة "هيومن رايتش ووتش" السلطات الصينية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق أقلية الأيغور المسلمة وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات ومطالبة بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين.
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