الإيرانيون في أوكرانيا يستنكرون تسليم إيران طائرات مسيَرة لروسيا

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الإيرانيون الذين يعيشون في أوكرانيا يطالبون حكومتهم في إيران بالتوقف عن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة. أوكرانيا أعلنت إنها أسقطت مئات الطائرات الإيرانية المسيرة التي أرسلتها روسيا. لكة.
يعتقد أن طائرات كاميكازي المسيّرة التي تستخدمها روسيا مؤخرا في ضرب أهداف في كييف إيرانية الصنع. لكن إيران تنفي تسليم روسيا طائرات مسيرة. فمن أين تحصل موسكو على الطائرات المسيرة؟ وهل تستخدم طائرات إسرائيلية الصنع؟
عقب الهجمات الروسية على كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.
بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية الزعم باستهداف أسطولها. اتهمت أوكرانيا موسكو باستخدام ذرائع كاذبة لوقف الاتفاق. الأمم المتحدة أعلنت أنها تتواصل مع موسكو في محاولة لثنيها عن القرار.
جهّز الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على إيران لتزويدها روسيا بمسيّرات حربية، وذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الهجمات التي تشنها روسيا بالمسيّرات في أوكرانيا.
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