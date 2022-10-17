الإيرانيون في أوكرانيا يستنكرون تسليم إيران طائرات مسيَرة لروسيا

معضلة إسرائيل.. دعم أوكرانيا بالسلاح أم تفادي غضب روسيا؟

عقب الهجمات الروسية على كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.