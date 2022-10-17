 الإيرانيون في أوكرانيا يستنكرون تسليم إيران طائرات مسيَرة لروسيا | DW الأخبار | DW | 29.10.2022

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DW الأخبار

الإيرانيون في أوكرانيا يستنكرون تسليم إيران طائرات مسيَرة لروسيا

الإيرانيون الذين يعيشون في أوكرانيا يطالبون حكومتهم في إيران بالتوقف عن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة. أوكرانيا أعلنت إنها أسقطت مئات الطائرات الإيرانية المسيرة التي أرسلتها روسيا. لكة.

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استخدمت القوات الروسية طائرات بدون طيار في عدد من هجماتها على أوكرانيا. وتقول كييف إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

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رغم انكار موسكو محلل عسكري روسي يكشف دون قصد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في الهجوم على أوكرانيا.

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قصف روسي متواصل منذ 4 أيام على المدن الأوكرانية 13.10.2022

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CORRECTION / A crew member prepares a grain analysis for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC) onboard the Barbados-flagged ship Nord Vind coming from Ukraine loaded with grain and anchored in Istanbul, on October 11, 2022. - The grain deal between Russia and Ukraine establishing safe corridors along which Ukrainian ships can come in and out of three designated Black Sea ports in and around Odessa creates a traffic jam in Istanbul. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Yasin AKGUL has been modified in AFP systems in the following manner: [for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC)] instead of [as part of a UN inspection of]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

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June 30, 2022, ROME, ITALY: US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi and her husband Paul Pelosi at Villa Taverna, US Ambassador residence, to celebrate the Indipendence Day, Rome 30 June 2022..ANSA/FABIO FRUSTACI (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press

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