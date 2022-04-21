الإنعاش عند السكتة القلبية

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السكتة القلبية تتطلب التدخل السريع، لأن المصاب قد يموت بعد بضع دقائق فقط بدون أكسجين. لكن الكثير من الناس يتخوفون من القيام بعملية الإنعاش خوفًا من ارتكاب خطأ ما. فماهي الطريقة الصحيحة للإنعاش؟
أربعة لاعبين ومدرب لكرة القدم فقدوا حياتهم خلال الشهر الحالي، لتظهر على السطح الكثير من الأسئلة الحائرة. فكيف يمكن أن يفقد رياضيون يتمتعون بأفضل نظام غذائي وصحي حياتهم بسبب أمراض القلب؟ وهل للقاحات كورونا علاقة بذلك؟
توفي رجل يبلغ من العمر 54 عاما بعد تدخل للشرطة في مدينة لايشلينغن الصغيرة القريبة من كولونيا غربي ألمانيا. وعلى إثر ذلك يحقق المدعي العام ضد ستة من رجال الشرطة بشبهة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت.
تدرس منظمة الصحة العالمية حالياً احتمال وجود رابط بين فيروس كورونا ومرض كوفيد 19 الناجم عنه وبين متلازمة كاواساكي لدى الأطفال. آخر المستجدات في هذا السياق كانت حالة وفاة لطفل في فرنسا بالمتلازمة محل الدراسة.
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