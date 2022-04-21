 الإنعاش عند السكتة القلبية | صحتك بين يديك | DW | 21.04.2022

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صحتك بين يديك

الإنعاش عند السكتة القلبية

السكتة القلبية تتطلب التدخل السريع، لأن المصاب قد يموت بعد بضع دقائق فقط بدون أكسجين. لكن الكثير من الناس يتخوفون من القيام بعملية الإنعاش خوفًا من ارتكاب خطأ ما. فماهي الطريقة الصحيحة للإنعاش؟

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