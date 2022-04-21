الإنعاش عند السكتة القلبية

ألمانيا .. التحقيق مع 6 شرطيين بشبهة العنف المؤدي للموت

توفي رجل يبلغ من العمر 54 عاما بعد تدخل للشرطة في مدينة لايشلينغن الصغيرة القريبة من كولونيا غربي ألمانيا. وعلى إثر ذلك يحقق المدعي العام ضد ستة من رجال الشرطة بشبهة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت.