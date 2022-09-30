 الإنسان وتعدد المهام | تقارير جديدة | DW | 30.11.2022

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تقارير جديدة

الإنسان وتعدد المهام

هل يستطيع الإنسان إنجاز مهام متعددة بشكل متزامن؟ يبحث علماء وعالمات في التأثير الذي يحدثه قيامنا بمهام متعددة في وقت واحد على دماغنا ونفسيتنا.

Sendung Dokumentation Multitasking - Wieviel geht gleichzeitig?

Sendung Dokumentation Multitasking - Wieviel geht gleichzeitig?

إجراء مكالمة هاتفية أثناء قيادة السيارة، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل، أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء المذاكرة، أو العمل في المكتب المنزلي وإنجاز الأعمال المنزلية في نفس الوقت. في العديد من الشركات أصبح ما يعرف بالقدرة على أداء مهام متعددة بشكل متزامن من معايير الكفاءة.

Sendung Dokumentation Multitasking - Wieviel geht gleichzeitig?


ولكن هل نمط العمل والعيش هذا فعال حقا؟ يلقي هذا الفيلم الوثائقي الضوء على هذه الظاهرة في مجالات مختلفة، كعلوم الأعصاب والحركة وعلم النفس وإدارة الأعمال وعلم الاجتماع.

النتيجة هي أن أدمغتنا ليست مؤهلة لإنجاز العديد من المهام المعقدة بشكل متزامن. القيام بهذا رغم ذلك يعني إجهادا يمكن أن يدمر مناطق معينة من الدماغ بشكل ملحوظ، مثل "الخلايا الرمادية" المعروفة.

Sendung Dokumentation Multitasking - Wieviel geht gleichzeitig?


بل وقد يتسبب في أضرار اقتصادية أيضا. إذ توصلت دراسة شملت شركات من عشرين قطاعا إلى أن تعدد المهام أدى في هذه الشركات إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 25 في المائة. ولكن هل توجد أيضا حلول للخروج من "دوامة أداء مهام متعددة بشكل متزامن"؟ 

 


مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 15:15 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 07:15 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC

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