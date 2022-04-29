الإمارت العربية المتحدة: صانع المطر

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المطر نادر في الإمارات العربية، رغم وجود غيوم في سمائها. لكن، وبسبب الحرّ الشديد، تتبخر قطرات المطر قبل وصولها إلى الأرض. الآن، يُنتظر من برنامج تلقيح السحب أن يعالج هذه الظاهرة ويجلب المطر. وهذا ما يتطلب مناورات طيران جريئة.
أصدرت عدة دول أوروبية تحذيرات لمواطنيها بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب القارة حيث تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية، فيما أخلت إسبانيا عدة قرى بسبب حرائق الغابات.
تتحول أيام الصيف إلى فترات جفاف في كثير من الأوقات ويصبح هطول الأمطار الغزيرة فيضانات كارثية. لم يعد الطقس عاديا وطبيعيا نسبيا كما كان الناس معتادين عليه على مدى القرون القليلة الماضية بل أصبح متقلبا.
تواصل كل من اليونان وإيطاليا وتركيا مكافحة الحرائق، فيما كشفت مسودة تقييم، وضعتها الأمم المتحدة، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.
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