 الإمارت العربية المتحدة: صانع المطر | العولمة 3000 | DW | 18.06.2022

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العولمة 3000

الإمارت العربية المتحدة: صانع المطر

المطر نادر في الإمارات العربية، رغم وجود غيوم في سمائها. لكن، وبسبب الحرّ الشديد، تتبخر قطرات المطر قبل وصولها إلى الأرض. الآن، يُنتظر من برنامج تلقيح السحب أن يعالج هذه الظاهرة ويجلب المطر. وهذا ما يتطلب مناورات طيران جريئة.

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