الإمارات ـ المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للبلاد

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت 014 مايو/أيار 2022) أن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفق يوم أمس.

وقالت الوكالة إنه "تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة"، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة أعلنت أمس الجمعة وفاة الشيخ خليفة الذي كان يشغل أيضا منصب حاكم إمارة أبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد (61 عاما) قد اعتبر لسنوات الحاكم الفعلي للإمارات، خلال فترة مرض أخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد الذي توفي أمس الجمعة، من اعتلال صحته إثر إصابته بجلطة في 2014.

ع.ج.م/ (أ ف ب، رويترز)