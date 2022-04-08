 الإمارات ـ المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للبلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2022

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الإمارات ـ المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للبلاد

كما كان متوقعا، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد، وذلك غداة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. والشيخ محمد كان الحاكم الفعلي للبلاد طوال سنوات مرض أخيه.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (3/11/2021)

الشيخ محمد بن زايد (61 عاما) اعتبر لسنوات الحاكم الفعلي للإمارات، خلال فترة مرض أخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد

 

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت 014 مايو/أيار 2022) أن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة  خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفق يوم أمس. 

مختارات

وقالت الوكالة إنه "تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة  الإمارات العربية  المتحدة"، خلفاً للشيخ  خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة أعلنت أمس الجمعة وفاة الشيخ خليفة الذي كان يشغل أيضا منصب حاكم إمارة أبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد (61 عاما) قد اعتبر لسنوات الحاكم الفعلي للإمارات، خلال فترة  مرض أخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد  الذي توفي أمس الجمعة، من اعتلال صحته إثر إصابته بجلطة في 2014.

ع.ج.م/  (أ ف ب، رويترز)

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