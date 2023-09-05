الإمارات ستستثمر 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة بإفريقيا

قال سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم الثلاثاء (الخامس من أيلول/سبتمبر 2023) إن الإمارات ستوجه 4.5 مليار دولار لمبادرات الطاقة النظيفة في إفريقيا.

ومن جانبها، ستعلن ألمانيا خلال أول قمة إفريقيا للمناخ، عن تعهدات لتمويل قضايا المناخ بقيمة 450 مليون يورو (486 مليون دولار)، تشمل دعم بناء مصنع للأسمدة في كينيا باستخدام الهيدروجين الأخضر.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ستوفر قرضاً بقيمة 60 مليون يورو من أجل المشروع الكيني المقرر في أولكاريا، حيث يمكن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لفصل الهيدروجين من جزيئات المياه، مما سيوفر الوقود لمصنع الأسمدة.

كما ستقوم برلين أيضا بإلغاء 60 مليون يورو من الديون المستحقة لكينيا، مقابل الأموال التي يتم إنفاقها على الطاقة المتجددة والزراعة الصديقة للمناخ، بحسب ما قاله باركل كوفلر، وزير التعاون الاقتصادي في ألمانيا. وقال كوفلر في مقابلة أجريت معه أمس الاثنين في نيروبي، حيث ينعقد المؤتمر: "نرى الاحتياج الكبير للطاقة في القارة الإفريقية بالنسبة لكل من الأشخاص الذين يعيشون هنا بالفعل، وأيضاً للاستثمار في المستقبلي والصناعة المستقبلية، ومن أجل توفير وظائف في المستقبل في قارة شابة".

ومن جانب، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى جعل إفريقيا "قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في القمة. وقال غوتيريش "قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الإفريقية (...) يجب أن نعمل معاً حتى تصبح إفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، داعياً قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الهند إلى "تحمّل مسؤولياتهم" في مكافحة تغير المناخ.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)