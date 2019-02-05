الإمارات تنفي اعتقال مواطن بريطاني بسبب "قميص قطر"

ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية يوم أمس الثلاثاء (الخامس من فبراير/ شباط 2019)، أن مواطنا بريطانيا إسمه علي عيسى أحمد يحمل جنسية مزدوجة بريطانية وسودانية اُحتجز في الإمارات العربية المتحدة بتهمة إبداء التعاطف مع المنتخب القطري لكرة القدم عبر ارتداء قميص هذا المنتخب خلال مباراة في بطولة أمم آسيا.

عقب ذلك ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة تقدم المساعدة "لرجل بريطاني أُلقي القبض عليه في الإمارات وتتواصل مع السلطات المحلية" بشأنه.

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غير أن الحكومة الإماراتية نفت هذه المزاعم وقالت إنه متهم بالتقدم ببلاغ كاذب للشرطة يتعلق بتعرضه لاعتداء، موضحة من خلال بيان بأن المواطن البريطاني السوداني توجه إلى مركز للشرطة في إمارة الشارقة للإبلاغ عن تعرضه لمضايقات واعتداء من مشجعين للمنتخب الإماراتي. وأضاف البيان أن "الشرطة نقلته إلى مستشفى حيث خلص طبيب بعد حصه إلى أن الإصابات التي ألمت به لا تتوافق مع روايته بشأن الأحداث. ويبدو أنها ناجمة عن إصابته لنفسه".

ويمضي البيان الى أن المعني بالأمر اعترف في وقت لاحق بالإدلاء ببلاغ كاذب وإضاعة وقت الشرطة بعد توجيه الاتهامات له يوم 24 يناير كانون الثاني، مضيفا أنه سيمثل للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي. ولم يتضح على الفور مدة أو نوعية العقوبة التي قد يتعرض لها هذا الشخص في حال إدانته.

يذكر أن القانون الإماراتي يعتبرالتعاطف مع قطر جريمة وذلك منذ يونيو/ حزيران 2017 عندما قررت مع السعودية والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة بسبب مزاعم دعمها للإرهاب.

ولاقت قطر تشجيعا خلال البطولة التي أقيمت بالإمارات من امرأة كورية جنوبية ورجل صيني، وكانا يرتديان ملابس بلوني العلم القطري.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)