الإمارات تعلن وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة في بيان وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة (13 مايور/أيار 2022).
وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن البيان "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".
وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".
وأصبح الشيخ خليفة، الذي ولد في عام 1948، حاكما لأبوظبي عام 2004 ليتولى أيضا رئاسة الدولة.
وسيتولى نائب الرئيس ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو أيضا حاكم دبي، الرئاسة بموجب الدستور حتى يجتمع المجلس
الاتحادي الذي يضم حكام الإمارات السبع في غضون 30 يوما لانتخاب رئيس جديد.
ومن المتوقع أن يخلف الشيخ خليفة أخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأجبر المرض الشيخ خليفة على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.
وفي ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدما اقتصاديا هائلا، مصحوبا بنفوذ دبلوماسي كبير مع انخراط أبوظبي المتزايد في الملفات الإقليمية ، من الخلاف مع إيران و حرب اليمن ، إلى النزاع في ليبيا.
ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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