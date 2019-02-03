الإمارات تعلن إنشاء وزارة "اللامستحيل"!

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الثلاثاء (23 أبريل/ نيسان 2019) استحداث وزارة جديدة تحت اسم "وزارة اللامستحيل"، بعد مرور ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالـ"سعادة".

وعبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، عن الوزارة الجديدة بحكومة الإمارات، موضحاً أنها لن تكون بقيادة وزير وستقتصر فقط على عضوية أعضاء مجلس الوزراء، واصفاً الوزارة بالـ"غير تقليدية".

وأشار آل مكتوم إلى أن الوزارة الجديدة "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل"، حيث صرح من خلال تغريداته بأن "وزارة اللامستحيل" ستبدأ عملها على عدة مشاريع منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوم الى ست دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف مواهب الأطفال في الإمارات.

كما أضاف أن "تحديات المستقبل" هو ما استدعى تأسيس الوزارة الجديدة، مؤكداً أن "المستحيل ليس في قاموسنا".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعرب قبل الإعلان عن الوزارة الجديدة بيوم واحد فقط عن "غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات" عقب إرسال مصدر وصفه بالـ"السري" صورة دفعته لتحذير كل من يتهاون في العمل.

وزارة "اللامستحيل" ليست الأولى التي يتم استحداثها في الإمارات العربية، حيث أطلقت الحكومة الإماراتية من قبل وزارات مخصصة لكل من السعادة والتسامح والشباب في عام 2016.

د.ب/ ي.أ (د ب أ)