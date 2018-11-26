 الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن بريطاني أدين بالتجسس ولندن ترحب | أخبار | DW | 26.11.2018

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أخبار

الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن بريطاني أدين بالتجسس ولندن ترحب

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم صدور عفو رئاسي عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم عليه بالمؤبد لإدانته بالتجسس. وهو قرار سارعت الحكومة البريطانية للترحيب به على غرار زوجة هيدجز.

Matthew Hedges mit seiner Ehefrau Daniela Tejada (privat)

أصدر الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس في الدولة الخليجية، حسبما أفاد بيان رسمي اليوم (الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018). وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت الأربعاء الماضي على هيدجز بالسجن المؤبد، بعد إدانته "بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة". وأوضحت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر عفوا رئاسيا بأثر فوري عن هيدجز.

وأضافت الوزارة أنه سوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية. ولفتت السلطات إلى أن العفو عن هيدجز جاء ضمن عفو رئاسي صدر اليوم عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة. وقال أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تعليق على العفو الرئاسي، إن "الرأفة والمكارم التي عهدناها من صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموما". وكان النائب العام بالإمارات أحال هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية الشهر الماضي "بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه".

 

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وقالت النيابة إن "المتهم قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وأن التحقيقات أثبتت تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية".

من جهته، رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالقرار الإماراتي. وكتب هانت، على حسابه على موقع تويتر "أخبار رائعة عن ماثيو هيدجز. رغم أننا لم نتفق مع الاتهامات الموجهة إليه، فإننا ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة لحلها القضية بسرعة". كما رحبت زوجة الأكاديمي البريطاني بقرار الإفراج عن زوجها، وقالت دانييلا تيجادا "أرحب أنا والأسرة بنبأ العفو الرئاسي وأتحرق شوقا لعودة ماثيو إلى الوطن".

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ / رويترز / أ.ف.ب)

 

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    يفتح فرع متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أبوابه لاستقبال الزوار في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يضم أعمالاً فنية لا تقدر بثمن، من ضمنها بعض الأعمال التي استعيرت من اللوفر الباريسي والمتاحف الفرنسية الأخرى، فضلاً عن الكنوز الإقليمية للعديد من الحضارات والأديان التي ازدهرت على مر التاريخ في الشرق الأوسط.

  • Louvre Abu Dhabi Kunst Museum Model (AP)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    في عام 2007، اتفقت حكومتا فرنسا والإمارات العربية المتحدة على شراكة لمدة 30 عاماً، أدت إلى إنشاء متحف اللوفر في أبو ظبي. وتقدر تكلفة بناء المعرض ذو العلامة التجارية (اللوفر) بمبلغ 1.1 مليار دولار (919 مليون يورو)، بلغت كلفة حقوق الاسم وحدها حوالي 520 مليون دولار. يقع المتحف في منطقة جزيرة السعديات الثقافية، التي تطمح إلى أن تكون أكبر مجمع ثقافي في العالم.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    صمم هذه التحفة المعمارية المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. تسمح القبة الفضية للمبنى الرئيسي بتدفق الضوء عبره، مما يحاكي أشعة الشمس التي تتدفق بين سعف أشجار النخيل. كما تشبه برك المياه الواحات. استغرق بناء هذا المتحف حوالي عشر سنوات، وتم تأجيل حفل الافتتاح في عام 2012 بسبب تأخر أعمال البناء.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    يبرز شعار اللوفر الجديد "انظر إلى الإنسانية في ضوء جديد" التلاعب المعماري بالضوء، للتركيز على مهمة المتحف الأساسية: " توحدنا قصص الإبداع البشري، التي تتجاوز الثقافات الفردية للحضارات والأوقات والأماكن". إلى جانب مجموعة دائمة، هناك أربعة عروض مؤقتة سنوياً، التي من شأنها أن تكشف عن معارض من العصور القديمة إلى الوقت الحالي.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    بهذا المشروع، ينضم اللوفر إلى متاحف عالمية أخرى مثل غوغنهايم. لكن النقاد اتهموا المتحف الفرنسي "بالتجارة" من خلال إعطاء الأولوية للربح على النزاهة الفنية. غير أن قادة المشروع جادلوا بأن الشراكة تشهد على التفاهم بين الثقافات.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    تبلغ تكلفة تذكرة الدخول العادية إلى المتحف 60 درهماً (حوالي 16 دولاراً). المتحف مفتوح كل يوم ما عدا الاثنين. وستعرض العديد من اللوحات لفنانين عالميين مثل فنسنت فان غوخ و ليوناردو دافنشي وبول غوغان. كما ستشمل الأيام الافتتاحية الأربعة الأولى عروضاً موسيقية وحفلات وورشات عمل وأنشطة عائلية. كريستينا بوراك/ ريم ضوا.


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