الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن بريطاني أدين بالتجسس ولندن ترحب

أصدر الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس في الدولة الخليجية، حسبما أفاد بيان رسمي اليوم (الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018). وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت الأربعاء الماضي على هيدجز بالسجن المؤبد، بعد إدانته "بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة". وأوضحت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر عفوا رئاسيا بأثر فوري عن هيدجز.

وأضافت الوزارة أنه سوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية. ولفتت السلطات إلى أن العفو عن هيدجز جاء ضمن عفو رئاسي صدر اليوم عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة. وقال أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تعليق على العفو الرئاسي، إن "الرأفة والمكارم التي عهدناها من صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموما". وكان النائب العام بالإمارات أحال هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية الشهر الماضي "بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه".

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وقالت النيابة إن "المتهم قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وأن التحقيقات أثبتت تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية".

من جهته، رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالقرار الإماراتي. وكتب هانت، على حسابه على موقع تويتر "أخبار رائعة عن ماثيو هيدجز. رغم أننا لم نتفق مع الاتهامات الموجهة إليه، فإننا ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة لحلها القضية بسرعة". كما رحبت زوجة الأكاديمي البريطاني بقرار الإفراج عن زوجها، وقالت دانييلا تيجادا "أرحب أنا والأسرة بنبأ العفو الرئاسي وأتحرق شوقا لعودة ماثيو إلى الوطن".

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ / رويترز / أ.ف.ب)