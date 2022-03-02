الإمارات تشدد إجراءات دخول الأوكرانيين الفارين من الحرب

قالت سفارة أوكرانيا في الإمارات إن الدولة الخليجية علقت مؤقتا الإعفاء من تأشيرة الدخول للأوكرانيين، في وقت يفر فيه الآلاف من الأشخاص من الحرب في أوكرانيا.

وقالت السفارة في إشعار للمواطنين على صفحتها على موقع فيسبوك إن قرار الإمارات دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، دون تقديم أسباب.

ولم ترد السلطات الإماراتية على طلب من رويترز التعليق.

وانتقدت الأوكرانية آنا جونشارنكو، في حديث‭‭ ‬‬لها مع رويترز في دبي حيث تقضي عطلة، القرار الذي جاء في وقت "يساعد فيه العالم بأسره أوكرانيا". وهي تعيش في هولندا، بينما تعيش ابنتها في كييف مع والدها.

وأضافت، وهي تبكي خارج الجناح الأوكراني في معرض إكسبو دبي العالمي، "في الواقع، أجد ما حدث جريمة من قبل هذه الدولة (الإمارات العربية المتحدة) إذا لم يسمحوا للأوكرانيين بدخول البلاد في الوقت الحالي وطلبوا منهم تأشيرة دخول. كيف يمكنهم الحصول على تأشيرة في هذه اللحظة، إن هذا مستحيل".

وفر أكثر من 650 ألفا من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة منذ بداية الغزو الروسي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يستعد لاستقبال مئات المهاجرين.

5 ملايين دولار مساعدة لأوكرانيا

ورغم التشديد في التأشيرات، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء (الثاني من مارس/ آذار) عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) الأربعاء، يأتي ذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، "بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع".

وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق أمس، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)