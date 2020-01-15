 الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.. والسبب؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.01.2020

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صحة

الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.. والسبب؟

الإمارات العربية المتحدة تحظر استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا بعد تسجيل حالات شديدة من إنفلونزا الطيور، وذلك حتى استقرار الوضع الصحي. بينما تقرر الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن في حالات معينة. ما هي؟

Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول الأوروبية

حظرت الإمارات العربية المتحدة استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا، استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في جمهوريتي المجر وسلوفاكيا.

مختارات

ذكر خبير ألماني أن إنفلونزا الطيور انتشرت بشكل سريع في شمال أوروبا وأن فيروس "إتش.5.إن8" المسبب للمرض ربما ينتقل من خلال طيور برية. فيما رصدت ولاية سكسونيا السفلى أول حالة انتشار فيروس "إتش5". (23.11.2016)

مع توارد أنباء ظهور أنفلونزا الطيور من جديد في أوروبا وخاصة في ألمانيا بدأ الحديث عن سبل الوقاية من المرض وكيفية علاجه في حال الإصابة أو في حال تناول طير مصاب به، مختصون ألمان يقدمون بعض الإجابات. (15.11.2016)

 وقال مسؤولون في وزارة البيئة والتغير المناخي بالإمارات إن القرار يهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الإمارات، موضحين أنه قد تقرر حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المجر وسلوفاكيا ولحين استقرار الوضع الصحي.

وذكروا أنه تم تنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً، وتنظيم استيراد بيض المائدة وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا، وتقرر الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا.

 ر.ض/ ي.أ (د ب أ)

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    أنفلونزا الطيور في الصين

    منذ بداية العام تشهد الصين تزايدا في عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور، ما دفع السلطات الصينية إلى البدء بحملة للقضاء على 20 ألف دجاجة وغيرها من أنواع الطيور، وظهرت موجة أنفلونزا الطيور في الصين منذ شهر شباط/فبراير الماضي الذي يسببه فيروس اتش7 ان 9 .

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    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

    أنفلونزا الطيور أم أنفلونزا الدجاج؟

    تنتقل فيروسات الإنفلونزا من طير إلى آخر. وعندها يجب إعلام السلطات بالأمر لاعتباره وباءاً خطيراً على الحيوان. أخطر الحالات هي الإصابة بفيروس H5N1 الذي يسبب إنفلونزا الطيور المعروفة. ورغم أن الفيروس ينتقل عادة بين الطيور نفسها، إلا أن إمكانية انتقاله للإنسان تبقى محتملة وخطيرة.

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    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

    إجراءات وقائية

    إذا ما أنتشر وباء أنفلونزا الطيور في مزرعة لإنتاج لحوم الدجاج، فيحنها يجب التخلص من جميع الطيور في المزرعة، وفق القانون الألماني النافذ منذ عام 1996، حيث تم التأكد من انتقال الفيروس من الطير إلى الإنسان. ويعتقد العلماء أن بانتقال الفيروس إلى الإنسان يولد جيلا جديدا يحمل أسم أج 7 ان 9. وأن الفيروس الجديد قد ظهر في عام 2013.

  • Packungen des Medikaments Tamiflu des Schweizer Pharmakonzerns Roche

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    فضحية تاميفلو

    يعد تاميفلو من شركة روش واحدا من العقاقير المضادة لمكافحة الأنفلونزا. ما دفع الكثير من المقاطعات الألمانية إلى توفير كميات كبيرة من هذه المادة المكلفة تحسبا لانتشار وباء الأنفلونزا على نطاق واسع. لكن كميات كبيرة من هذه العقاقير لم تعد صالحة ويجب التخلص منها، علاوة على ذلك، يشكك العلماء بفعالية هذه العقاقير في مكافحة الأنفلونزا.

  • Grippeimpfstoff-Herstellung

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

    فيروسات من أجنة الدجاج

    تقوم أغلب الشركات المنتجة للقاح الفيروسات بحقن بيض الدجاج بالفيروسات، التي تستخدم كحاضنات للفيروس. فالأنفلونزا تصيب الدجاج أيضاً. وبذلك يمكن الحصول على فيروسات لغرض اللقاح. ويمكن عادة الحصول على زجاجة لقاح من كل بيضة.

  • Schwein

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

    أنفلونزا الخنازير سببها فيروس اتش 1 إن 1

    تصيب فيروسات الإنفلونزا الخنازير أيضاً، مسببة التهابات في الجهاز التنفسي، إذ يصيب نوع خاص من فيروس H1N1 الثدييات ومن ضمنها الإنسان. أحد أنواع فيروس H1N1 يسبب الأنفلونزا الإسبانية المعروفة. وفي عام 2009، انتشر المرض من جديد بين الخنازير وأصاب البشر، فيما يعرف بوباء الجائحة (Pandemie).

  • Schweinegrippe in Hong Kong

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

    ذعر ليس في هونكونغ فحسب

    عام 2009 بدا فيروس انفلونزا الخنازير بالانتشار في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ليصاب به بعد ذلك الكثيرون في جنوب آسيا وشرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية . فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 18 ألف شخص بسبب الإصابة بأنفلونزا الخنازير.

  • Hände waschen

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

    الوقاية خير من العلاج

    غسل اليدين دائماً وسيلة ناجعة للنظافة والتخلص من الفيروسات العالقة عليها. ومن المهم عدم لمس العينين والأنف في حال عدم غسل اليدين، إذ يتسبب ذلك في نقل الفيروسات بسرعة إلى داخل الجسم.

    الكاتب: بريجيته أوسترأت/ دالين صلاحية


مختارات

إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

الأنفلونزا هي التهاب فيروسي خطير، كيف يمكننا الوقاية منه؟ وهل يمكن علاجه باللقاحات؟ وما الفرق بين أنفلونزا الطيور والخنازير؟ تساؤلات نتعرف على إجابتها من خلال هذه الجولة المصورة. (01.02.2014)  

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