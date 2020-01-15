الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.. والسبب؟

حظرت الإمارات العربية المتحدة استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا، استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في جمهوريتي المجر وسلوفاكيا.

وقال مسؤولون في وزارة البيئة والتغير المناخي بالإمارات إن القرار يهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الإمارات، موضحين أنه قد تقرر حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المجر وسلوفاكيا ولحين استقرار الوضع الصحي.

وذكروا أنه تم تنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً، وتنظيم استيراد بيض المائدة وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا، وتقرر الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا.

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)