الإمارات تحدد موقفها بشأن مغادرة "التحالف العربي" باليمن

كتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأنه وقصد "التوضيح"، "الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن". وأكد قرقاش "سنعمل بشكل مختلف و حضورنا العسكري باقٍ. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".

وكانت الإمارات قد أعلنت بداية الشهر الجاري خفض قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية". وذلك في خطوة على الحوثيين اعتبارها، وفق قرقاش، بأنها "إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع".

مشاهدة الفيديو 23:10 شارك أي استراتيجية سعودية لمواجهة مأزق اليمن وتوترات الخليج؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3MMRx مسائية DW: أي استراتيجية سعودية لمواجهة مأزق اليمن وتوترات الخليج؟

وقال قرقاش في المقال "بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها-- بأعين مفتوحة". وتابع "لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل"، ولكن "الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

مشاهدة الفيديو 00:47 شارك مسؤول في حكومة عبد ربه منصور هادي يتهم الإمارات بتجنيد مقاتلين وإرسالهم الى سوقطرى .. إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3MAwT مسؤول في حكومة عبد ربه منصور هادي يتهم الإمارات بتجنيد مقاتلين وإرسالهم الى سوقطرى ..

يذكر أن اليمن يشهد نزاعا داميا منذ تموز/يوليو 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون منذ نحو أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى. وتسبّب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)