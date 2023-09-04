الإمارات العربية تنشئ هيئة اتحادية لـ "اليانصيب" و"الألعاب التجارية"

أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة اتحادية لإدارة اليانصيب الوطني وما تصفه بـ "الألعاب التجارية"، وهي على الأرجح إشارة على اقتراب الإمارات من السماح بالمقامرة مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى الدولة الخليجية. بحسب ما نشره موقع (بلومبيرغ) الأمريكي.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إعلانا عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية ، دون تقديم تفاصيل كثيرة حول هيكلها أو عملياتها.

وعينت كيفن مولالي رئيسا تنفيذيا لها، الذي يشار إلى أنه "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تبلغ نحو 30 عاما في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي".

وقال مولالي في البيان: "يسعدني تعييني كرئيس تنفيذي أول لـ (GCGRA). وأتطلع مع زملائي ذوي الخبرة إلى إنشاء هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل لصناعة اليانصيب والألعاب في الإمارات العربية المتحدة".

ويرأس مجلس الإدارة جيم مورين، الذي أعرب عن سعادته بتعيين كيفن مولالي، مشيرا إلى أنه يتمتع بخبرة مهمة في هذا المجال، وسيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في دولة الإمارات.

وستقوم الهيئة بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال. وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة.

ر.ض