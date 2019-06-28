الإمارات العربية تقر بسحب بعض قواتها من اليمن

أعلن مسؤول إماراتي كبير اليوم الاثنين (8 تموز/ يوليو 2019) أنّ الإمارات العربية المتحدة تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".



وأوضح المسؤول في حديث لصحافيين في دبي مفضّلاً عدم الكشف عن هويته أن أبوظبي تعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أوّلاً".



وتابع المسؤول: "هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، مضيفاً أن "الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) استراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولاً".



وكان مسؤول إماراتي آخر قد صرح نهاية الشهر الماضي بأن "هناك بعض التحركات للقوات الإماراتية في اليمن"، لكنه أكد على أن "الإمارات مازالت ملتزمة تماماً بالتحالف العربي ولن تترك فراغاً في اليمن".

وتشارك الإمارات في تحالف عسكري في اليمن، تقوده السعودية، لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة فيه. وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وسط انتقادات دولية لطرفي الحرب في البلد الذي يشهد أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



وأدت الحرب إلى نزوح نحو 3,3 ملايين شخص في اليمن، كما يحتاج 24 مليون شخص، أو أكثر من ثلثي السكان، للمساعدة، وفقاً للأمم المتحدة.

م.ع.ح/ح.ز (أ ف ب – د ب أ)