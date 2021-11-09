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الإمارات العربية المتحدة

الإمارات أول دولة عربية بنظام اتحادي. عُرفت قبل استقلالها عام 1971 بـ"ساحل عمان المتصالح" و"ساحل القراصنة". لكن النهضة الاقتصادية التي حققتها جعلتها في مطلع أكثر الاقتصادات نموا في منطقة غرب آسيا.

الطفرة التي حققتها الإمارات انعكست على الكثير من جوانب الحياة فيها، ومن أبرز عوامل الاستقرار فيها نظام الحكم الفدرالي الاتحادي الذي يعطي لكل إمارة من الإمارات السبع حقوقها في تشكيل حكومة خاصة بها في وقت تقوم فيه الحكومة المركزية بالمهام السيادية. أما عاصمة الدولة فهي أبو ظبي حيث مقر الوزارات الاتحادية ورئيس الدولة.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows Syrian President Bashar Assad, right, meets with Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Foreign Minister of the United Arab Emirates, in Damascus, Syria, Tuesday, Nov. 9, 2021. Al Nahyan's visit to Syria is the first time since the Syrian conflict began a decade ago and comes as some Arab countries are improving relations with Syria. The UAE has been slowly mending ties with Damascus, as the tide of the war has turned in favor of President Bashar Assad. (SANA via AP)

عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف 09.11.2021

أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.
Abdullah Hamduk, sudanesische Regierungschef, spricht bei einer Pressekonferenz. Im Sudan hat das Militär einen Putschversuch unternommen. Regierungschef Abdullah Hamduk sei festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

أربع دول عربية وغربية تدعو لعودة الحكومة المدنية في السودان 03.11.2021

انضمت السعودية والإمارات، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع الجيش السوداني، إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في الدعوة إلى استعادة الحكومة المدنية السلطة في السودان.
Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks to journalists after a cabinet meeting at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept. 13, 2021. Saudi Arabia on Friday, Oct. 29, 2021 ordered the Lebanese ambassador to the kingdom to leave the country within 48 hours and stopped all imports from Lebanon, a response to comments by Kordahi who described the war in Yemen as a Saudi aggression. (AP Photo/Bilal Hussein)

أزمة تصريحات جورج قرداحي متواصلة وصوره معلّقة في صنعاء 31.10.2021

وجه البطريرك اللبناني بطرس الراعي في عظته دعوة إلى المسؤولين في الدولة لنزع الفتيل مع السعودية بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب على اليمن، والأخير يرد بأن استقالته من الحكومة غير واردة.
Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks to journalists after a cabinet meeting at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept. 13, 2021. Saudi Arabia on Friday, Oct. 29, 2021 ordered the Lebanese ambassador to the kingdom to leave the country within 48 hours and stopped all imports from Lebanon, a response to comments by Kordahi who described the war in Yemen as a Saudi aggression. (AP Photo/Bilal Hussein)

في موقف لافت.. قطر تنضم للإمارات والكويت وتستنكر تصريحات قرداحي 30.10.2021

بعد طرد سفيري لبنان في السعودية والبحرين، استدعت الكويت سفيرها في بيروت ،فيما قررت الإمارات سحب دبلوماسييها من بيروت ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وفي موقف لاقت انضمت قطر لدعم موقف الدول الخليجية من تصريحات قرداحي.
KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

انقلاب السودان .. تحالف البرهان وحميدتي ودعم إقليمي مُتَسَتِّر! 27.10.2021

تجاوز البرهان وحميدتي خلافات كثيرة وهما اليوم يد واحدة في الانقلاب، لكن تحركهما ليس في معزل عن لعبة شطرنج إقليمية لدول تفضل الأنظمة العسكرية على نجاح أيّ تجربة ديمقراطية. فهل يتجاوز السودان أكبر تحدٍ منذ إسقاط البشير؟
In this photo distributed by the Tunisian Presidency, Tunisian President Kais Saied shows a scene of he what he says are scuffles among lawmakers in the previous parliament, during the the swearing-in ceremony of the new government, Monday, Oct.11, 2021 in Tunis. Tunisia got a new government Monday after more than two months without one, with the prime minister naming her Cabinet, including a record number of women. (Slim Abid, Tunisian Presidency via AP)

تونس - سعيّد بين شِقَّيّ رحى "السيادة" والرضوخ للقروض المشروطة 21.10.2021

تزداد الأزمة الاقتصادية في تونس حدة مع ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في السيولة والعجز المتزايد في الموازنة. كيف يبدو المخرج من ذلك في ظل استمرار الأزمة السياسية واحتمال اللجوء إلى الإمارات والسعودية لتأمين دعم مالي عاجل؟
Tourist Chamali Smith from St. Helens, England, walks through the Afghanistan pavilion at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, Oct. 7, 2021. A Vienna-based antique dealer has opened the Afghanistan pavilion at Expo 2020 about a week after the world's fair began without it amid the turmoil facing his country following the Taliban takeover there. (AP Photo/Jon Gambrell)

تطوّع بماله.. تاجر ينظم لوحده جناح أفغانستان في معرض إكسبو 21.10.2021

من فيينا إلى دبي، حمل تاجر التحف الأفغاني محمّد عمر رحيمي أغلى مقتنياته من بلده الأم، وأخذ على عاتقه مشروع تنظيم جناح أفغانستان في معرض إكسبو 2020 بالإمارة الخليجية، ليظهر وجه مغاير لوطنه غير الذي تصدره طالبان.
KAIROUAN, TUNISIA - DECEMBER 03: Men stand in front of closed stores as all tradesmen went on a strike on the call of the Tunisian General Workers Union (UGTT) and closed their workplaces in Kairouan, Tunisia on December 03, 2020. Tradesmen demanded from the ministries to fulfill their reform promises for the region. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

هل تنجح السعودية والإمارات في إنقاذ تونس مالياً؟ 18.10.2021

أكد مسؤول تونسي أن بلاده تسعى لاستقطاب مساعدات مالية من السعودية والامارات من أجل سد العجز في الميزانية وإيجاد موارد إضافية. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 حيث لم يتجاوز معدل النمو 0.6 في المائة.
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

بلينكن: إدارة بايدن لا تدعم مساعي التطبيع مع الأسد 13.10.2021

مع قيام بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بمد جسور مع النظام السوري والتطبيع معه؛ تتجه الأنظار إلى واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أكد أن إدارة بايدن لا تدعم جهود التطبيع مع دمشق دون إحراز تقدم في العملية السياسية.
epa05542381 FIFA President Gianni Infantino speaks during an interview on the occasion of the 'World Summit on Ethics and Leadership in Sports' at the the headquarters of the FIFA, in Zurich, Switzerland, 16 September 2016. EPA/WALTER BIERI +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/W. Bieri

رئيس فيفا يقترح استضافة إسرائيل لكأس العالم مع دول أخرى من المنطقة 13.10.2021

اقترح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن تستضيف إسرائيل بطولة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع دول أخرى من المنطقة مثل الإمارات. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يبدي غضبه من مشاركة إنفانتينو في افتتاح "متحف التسامح" خلال الزيارة.
Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

دول عربية تخفف عزلة الأسد.. فهل من ضوء أخضر أمريكي؟ 11.10.2021

بعد قطيعة طويلة بدأ انفتاح عربي على سوريا فتحسنت علاقات دمشق مع الأردن والإمارات ومصر. ويرى محللون أن السعودية ربما تفكر في خطوة مماثلة. ورغم أن واشنطن تبقي على العقوبات ضد نظام الأسد إلا أن تركيزها منصب على شيء آخر.

February 26, 2021, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Emirati Arabi Uniti: Foto LaPresse - Fabio Ferrari.26 Febbraio 2021 Dubai (Emirati Arabi Uniti).Sport Ciclismo.UAE Tour 2021 -DUBAI STAGE- Tappa 6 - Da Dubai -.Deira Islands a Dubai - Palm Jumeriah -165 km..Nella foto: Saeed Al Maktoum, sceicco di Dubai.Photo LaPresse - Fabio Ferrari.February 26, 2021 Dubai (United Arab Emirates) .Sport Cycling.UAE Tour 2021 -DUBAI STAGE- Stage 6 - From.Deira Islands to Palm Jumeriah - 102,5 miles.In the pic: Saeed Al Maktoum, Dubai Sheikh (Credit Image: © Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press

محكمة: حاكم دبي تجسس على هواتف زوجته السابقة وفريقها القانوني 06.10.2021

في إطار معركة الحضانة في المحاكم البريطانية بين حاكم دبي وزوجته السابقة، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد آل مكتوم أمر باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وفريق محاميها.
Bild 1: Princess Lalla Hasna of Morocco, sister to the king, attends the inauguration of an exhibition titled The Colours of Impressionism: masterpieces of the Musee d'Orsay collections, at the capital Rabat's Museum of Modern and Contemporary Art on April 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images) Bild 2: 05.09.2013, Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM Bild 3: DOHA, QATAR - APRIL 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATAR EMIRATE COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani speaks on the television regarding the economic effects of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic, as part or the holy month of Ramadan, in Doha, Qatar on April 24, 2020. Qatar Emirate Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وثائق باندورا.. كيف نجح قادة ومشاهير عرب في إبعاد ثرواتهم عن الأعين؟ 04.10.2021

تحقيق دولي شاركت فيه عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم، كشف عن قيام زعماء ورؤساء وملوك ومشاهير، بينهم عرب، بعمليات بيع وشراء ونقل للثروات عبر شركات في ملاذات ضريبية. وهو ما يجعل التدقيق في مصادر تلك الأموال شبه مستحيل!
Fighters from of the Southern Transitional Council (STC) gather during clashes with Saudi-backed government forces in the Sheikh Salim area in the southern Abyan province on May 12, 2020. (Photo by Saleh Al-OBEIDI / AFP) (Photo by SALEH AL-OBEIDI/AFP via Getty Images)

ضحايا في اشتباكات بين فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن 02.10.2021

قال مصدران أمنيان إن اشتباكات اندلعت في مدينة عدن اليمنية بين أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي مما أسفر عن مقتل أربعة من المقاتلين على الأقل.
In this photo provided by the Israeli Government Press Office, Israel's Foreign Minister Yair Lapid, left, and his Bahraini counterpart Abdullatif al-Zayani, sign documents during the first high-level visit to the small Gulf state by a senior Israeli official since the signing of a landmark agreement to establish diplomatic ties between the two countries last year, in Manama, Bahrain, Thursday, Sept. 30, 2021. (Shlomi Amshalem/GPO via AP)

احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية 01.10.2021

اندلعت مظاهرات في البحرين غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة لبلاده في المنامة، ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية والبحرينية. ولم ترد تقارير عن اعتقالات بحق المتظاهرين حتى الآن.
14.07.2021 Israeli President Isaac Herzog (L) and Emirati Ambassador to Israel Mohamed al-Khaja cut the ribbon at the new UAE embassy in Tel Aviv on July 14, 2021. - The United Arab Emirates opened its embassy in Israel, housed in Tel Aviv's new stock exchange building, in the latest step solidifying ties after a US-brokered normalisation deal last year. The venue in the heart of Israel's financial district highlighted the central role economic cooperation has played since UAE became only the third majority Arab nation to recognise the Jewish state. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

عام على التطبيع.. تطلع إسرائيلي إماراتي نحو المكاسب الاقتصادية 15.09.2021

بعد مرور عام على توقيع "اتفاقات أبراهام"، تأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرّر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع. ويتوقع البلدان الوصول إلى تريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.
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