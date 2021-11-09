الإمارات العربية المتحدة

الإمارات أول دولة عربية بنظام اتحادي. عُرفت قبل استقلالها عام 1971 بـ"ساحل عمان المتصالح" و"ساحل القراصنة". لكن النهضة الاقتصادية التي حققتها جعلتها في مطلع أكثر الاقتصادات نموا في منطقة غرب آسيا.

الطفرة التي حققتها الإمارات انعكست على الكثير من جوانب الحياة فيها، ومن أبرز عوامل الاستقرار فيها نظام الحكم الفدرالي الاتحادي الذي يعطي لكل إمارة من الإمارات السبع حقوقها في تشكيل حكومة خاصة بها في وقت تقوم فيه الحكومة المركزية بالمهام السيادية. أما عاصمة الدولة فهي أبو ظبي حيث مقر الوزارات الاتحادية ورئيس الدولة.