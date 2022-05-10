الإمارات العربية المتحدة.. ماذا بعد رحيل الشيخ خليفة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الإمارات العربية المتحدة تشيع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي عن عمر ناهز 73 عاما. كيف ينظر الإماراتيون إلى الإرث السياسي للشيخ خليفة؟ وماذا بعد رحيله؟
توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان قد أجبره المرض الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.
بعد أن أبعدته جلطة دماغية لسنوات طويلة عن الظهور كرئيس للإمارات توفي الشيخ خليفة بن زايد تاركاً دفة القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ما هي أبرز محطات رئاسته؟
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات كورونا بتونس هو "الأعلى" عربياً وإفريقياً بأكثر من 100 وفاة يومياً، كشفت الأزمة سوء الإدارة السياسية وسط صراع محتدم بين الأطراف السياسية. فهل تنجح جهود أبناء تونس في إنقاذها؟
تصاعدت لهجة تركيا تجاه الإمارات، عقب بيان أدانت فيه أبوظبي ودول متوسطية دور أنقرة في ليبيا وتحركاتها في منطقة المتوسط. الخلاف التركي الإماراتي هو جزء من خلاف ايديولوجي وجيوستراتيجي بين أنقره ودول الخليج العربية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول