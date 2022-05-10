الإمارات العربية المتحدة.. ماذا بعد رحيل الشيخ خليفة؟

الإمارات تعلن وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان قد أجبره المرض الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.