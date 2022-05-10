 الإمارات العربية المتحدة.. ماذا بعد رحيل الشيخ خليفة؟ | مسائية DW | DW | 13.05.2022

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مسائية DW

الإمارات العربية المتحدة.. ماذا بعد رحيل الشيخ خليفة؟

الإمارات العربية المتحدة تشيع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي عن عمر ناهز 73 عاما. كيف ينظر الإماراتيون إلى الإرث السياسي للشيخ خليفة؟ وماذا بعد رحيله؟

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