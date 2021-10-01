 الإمارات العربية المتحدة تحقن الغيوم | المستقبل الآن | DW | 23.10.2022

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المستقبل الآن

الإمارات العربية المتحدة تحقن الغيوم

نادراً ما تتساقط الأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من تشكل كثيف للغيوم. ففي البلد الصحراوي تؤدي حرارة الجو إلى تبخر الماء في الهواء. لكن برنامج "تلقيح السحب" قد يؤدي إلى تساقط الأمطار.

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المستقبل الآن - الإمارات العربية المتحدة وحقن الغيوم 23.10.2022

4.10.2022, Fort Myers Beach, Florida, Remains of destroyed restaurants, shops and other businesses are seen after Hurricane Ian caused widespread destruction, in Fort Myers Beach, Florida, U.S., October 4, 2022. REUTERS/Marco Bello TPX IMAGES OF THE DAY

لماذا تستهدف الأعاصير الولايات المتحدة؟ 23.10.2022

Mar 6, 2019 - Walgreen Coast, Marie Byrd Land, Antarctic - Thwaites Glacier, sometimes referred to as the Doomsday Glacier, is an unusually broad and vast Antarctic glacier flowing into Pine Island Bay, part of the Amundsen Sea, east of Mount Murphy, on the Walgreen Coast of Marie Byrd Land. Its surface speeds exceed 2 kilometres per year near its grounding line. (Credit Image: © NASA/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com

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Das Setzen neuer Messstangen auf dem Vadret Pers im Oberengadin. Im Rahmen vom Schweizerischen Gletschermessnetz (GLAMOS ? Glacier Monitoring in Switzerland). Von links nach rechts Dr. Romain Hugonnet, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der ETH Zürich, Geograph und Glaziologe Dr. Andreas Linsbauer von der Universität Fribourg und Universität Zürich und Glaziologe Dr. Matthias Huss von der Universität Fribourg und der ETH Zürich. Aufgenommen am Montag, 12. September 2022, auf dem Pers Gletscher, Pontresina (KEYSTONE/Mayk Wendt)

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