الإمارات العربية المتحدة تحقن الغيوم

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نادراً ما تتساقط الأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من تشكل كثيف للغيوم. ففي البلد الصحراوي تؤدي حرارة الجو إلى تبخر الماء في الهواء. لكن برنامج "تلقيح السحب" قد يؤدي إلى تساقط الأمطار.
لايزال أعضاء مجتمع الميم في الإمارات يتمسكون بعدم جذب الأنظار والانتباه إليهم، إذ ما زالت الدولة الخليجية تعتبر المثلية غير قانونية، لكنها تغض الطرف عنهم طالما كانوا بعيدين عن الأنظار، بيد أن هذا الوضع يتجه نحو التغيير.
يعيش آلاف من العمال الهندوس العمال القادمين من جنوب آسيا في إمارة دبي، وفي ظل تشجيع حكومة الإمارات ممارسة الديانات المختلفة على أراضيها، وتعيين وزير دولة للتسامح، افتتح أول معبد هندوسي في دبي، بتكلفة 16 مليون دولار .
نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار، بات يصعب على الكثير من العمال الفقراء في إمارة دبي تأمين قوتهم اليومي. وللتخفيف من حدة الوضع، بدأت الإمارة الثرية بتوزيع الخبز مجانا على المحتاجين عبر ماكينات منتشرة في أرجاء المدينة.
تيارات الرياح المتغيرة تزيد من احتمال حدوث ظواهر الطقس الشديدة كالجفاف أو الأمطار الغزيرة، لأن الرياح التي ينتج عنها في خطوط العرض التغير بين المرتفعات والمنخفضات الجوية تتأثر بالاحتباس الحراري.
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