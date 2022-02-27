الإمارات - إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

ألغت الإمارات خلال مطلع الأسبوع شرط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة والحجر الصحي الإلزامي للمخالطين لمرضى كوفيد-19.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث الإجراءات الاحترازية التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت (26 شباط/ فبراير 2022) أن القادمين إلى البلاد ممن حصلوا على التطعيم الكامل لن يحتاجوا بعد الآن إلى إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة الفيروس.

وأضافت أنه بالنسبة للقطاعين الاقتصادي والسياحي فقد تقرر إلغاء التباعد الاجتماعي بينما لا يزال وضع الكمامات إلزامياً في الأماكن المغلقة. وألغت العاصمة أبوظبي شرط تقديم اختبار نتيجته سلبية للقادمين من الإمارات الأخرى بالبلاد.

وانخفضت حالات الإصابة اليومية بالفيروس في الإمارات إلى حوالي 600 بعد أن اقتربت من 3000 في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، يوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2301 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 644 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 878 ألفاً و746 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1822 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 830 ألفا و805 حالات. وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 447 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ع.ج/ ع.غ (رويترز، د ب أ)