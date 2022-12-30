الإفراط في توفير التدفئة في الشتاء.. قرار قد يجعلك تندم في الربيع!

عادة ما نستهل أي عام جديد بقائمة من الخطط والقرارات. فكثيرون ينوون البدء في اتباع نظام غذائي صحي، أو حمية غذائية لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن التدخين. ولكن الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والغاز هذا العام في ألمانيا طغى كثيرا على قرارات الألمان للعام الجديد.

وكشف استطلاع حديث أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي في الفترة بين 16 و19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري وشمل إجمالي 2057 شخصا، أن نحو نصف الألمان يعتزمون توفير الطاقة والحد من استخدامها بالمنزل.

توفير استهلاك الطاقة

وجاء في الاستطلاع أن 43 في المائة يعتزمون القيام بذلك، حيث ذكر ثلث المشاركين بالاستطلاع تقريباً أنهم يعتزمون خفض استهلاك الطاقة "بعض الشيء"، وقال واحد من كل عشرة مشاركين تقريباً إنهم سيخفضونها "بشكل كبير".

يقوم البعض بتدفئة غرفة واحدة فقط للاحتفال وخلال عطل عيد الميلاد. لكن المنازل التي لا يتم تدفئتها بشكل كافٍ يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جديدة، كما تحذر جمعيات الإسكان وجمعية المستأجرين في دريسدن، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للقناة الإذاعية والتلفزيونية لوسط ألمانيا (MDR).

وحذرت الجمعية من ترك الغرف باردة وحثت المستأجرين على العناية بالتدفئة الكافية للغرف. من جانبها حذرت تعاونيات الإسكان من نمو العفن في الغرف شديدة البرودة. والنتيجة كما يرى المستشار القانوني لدى إحدى شركات الإسكان، فلوريان باو، تكون "إرسال رسائل إلى المستأجرين ومطالبتهم بدفع دفعات أعلى مقدماً".

في نوفمبر /تشرين الثاني 2022، طلبت شركة Vonovia ، أكبر مالك عقار في دريسدن، "من عدد كبير من المستأجرين التابعين لها دفع دفعة أعلى من تكاليف التدفئة، مبررةً ذلك بتكاليف الطاقة المتزايدة".

العفن المنزلي خطر على الصحة

و يخشى المستشار القانوني باو الآن أنه في ربيع عام 2023 من طلب المزيد من المستأجرين الذين احتاجوا المساعدة بسبب ادخارهم تكاليف التدفئة في الشتاء ويواجهون مشاكل العفن بمنازلهم. ويوضح باو، أن أحد "واجبات العناية" للمستأجرين "هو أن يتم تدفئة وتهوية الممتلكات المستأجرة بشكل كافٍ".

ويتابع المستشار القانوني "إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل، يجب تهويتها بشكل أكبر في حالة الشك". لكن بسبب عدم وجود درجات حرارة متفق عليها قانونياً يمكن للمستأجرين الالتزام بها، تخشى جمعية المستأجرين "من الآن فصاعداً، وخاصة في فصل الربيع، من زيادة في نمو العفن في العديد من العقارات".

ويؤكد المستشار القانوني أن هذا الأمر "سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الخلافات بين شركات الإسكان والمستأجرين".

تهوية معقولة وتدفئة كافية!

ويكشف المستشار العقاري، عن أن أكثر من 200 تعاونية سكنية ممثلة في الجمعية التي تضم حوالي 300 ألف شقة نصحت "بسلوك تهوية مسؤول وحتى تدفئة الشقة". كما أن هناك مجموعة من خيارات التوفير"انطلاقاً من استبدال مصابيح الإضاءة القديمة بأضواء LED جديدة إلى إعداد حلول تحكم ذكية فعالة تظهر الاستهلاك اليومي ويمكن التحكم فيها بشكل فردي".

إلى جانب العفن يذكر أنه قبل بداية فصل الشتاء، حذرت السلطات الصحية في ولاية ساكسونيا الألمانية أيضاً من انتشار بكتيريا "الليجيونيلا" في مياه الشرب بسبب أزمة الطاقة في حالة كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير.

إ.م/ أ.ح