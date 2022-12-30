 الإفراط في توفير التدفئة في الشتاء.. قرار قد يجعلك تندم في الربيع! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.12.2022

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صحة

الإفراط في توفير التدفئة في الشتاء.. قرار قد يجعلك تندم في الربيع!

الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والغاز هذا العام في ألمانيا، جعل كثيرين يحدون من استخدام التدفئة بمنازلهم والإكتفاء بتدفئة غرفة واحدة. خطوة حذرت منها جمعيات الإسكان والمسأجرين بشدة. والسبب مشكلة العفن في الربيع!

تكاليف التدفئة ارتفعت في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة!

تكاليف التدفئة ارتفعت في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة!

عادة ما نستهل أي عام جديد بقائمة من الخطط والقرارات. فكثيرون ينوون البدء في اتباع نظام غذائي صحي، أو حمية غذائية لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن التدخين. ولكن الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والغاز هذا العام في ألمانيا طغى كثيرا على قرارات الألمان للعام الجديد.

مختارات

إذا لم يكن لديك مجفف ملابس ولم يكن لبيتك حديقة أو شرفة، فأنت بالتأكيد تقوم بتعليق الغسيل داخل المنزل حتى يجف. بيد أن هذا الامر قد يشكل خطراً على الصحة العامة ويسبب أضراراً يكلف إصلاحها أموالاً طائلة.

وكشف استطلاع حديث أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي في الفترة بين 16 و19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري وشمل إجمالي 2057 شخصا، أن نحو نصف الألمان يعتزمون توفير الطاقة والحد من استخدامها بالمنزل.

توفير استهلاك الطاقة

وجاء في الاستطلاع أن 43 في المائة يعتزمون القيام بذلك، حيث ذكر ثلث المشاركين بالاستطلاع تقريباً أنهم يعتزمون خفض استهلاك الطاقة "بعض الشيء"، وقال واحد من كل عشرة مشاركين تقريباً إنهم سيخفضونها "بشكل كبير".

يقوم البعض بتدفئة غرفة واحدة فقط للاحتفال وخلال عطل عيد الميلاد. لكن المنازل التي لا يتم تدفئتها بشكل كافٍ يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جديدة، كما تحذر جمعيات الإسكان وجمعية المستأجرين في دريسدن، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للقناة الإذاعية والتلفزيونية لوسط ألمانيا (MDR).

وحذرت الجمعية من ترك الغرف باردة وحثت المستأجرين على العناية بالتدفئة الكافية للغرف. من جانبها حذرت تعاونيات الإسكان من نمو العفن في الغرف شديدة البرودة. والنتيجة كما يرى المستشار القانوني لدى إحدى شركات الإسكان، فلوريان باو، تكون "إرسال رسائل إلى المستأجرين ومطالبتهم بدفع دفعات أعلى مقدماً".

في نوفمبر /تشرين الثاني  2022، طلبت شركة Vonovia ، أكبر مالك عقار في دريسدن، "من عدد كبير من المستأجرين التابعين لها دفع دفعة أعلى من تكاليف التدفئة، مبررةً ذلك بتكاليف الطاقة المتزايدة".

العفن المنزلي خطر على الصحة

و يخشى المستشار القانوني باو الآن أنه في ربيع عام 2023 من طلب المزيد من المستأجرين الذين احتاجوا المساعدة بسبب ادخارهم تكاليف التدفئة في الشتاء ويواجهون مشاكل العفن بمنازلهم. ويوضح باو، أن أحد "واجبات العناية" للمستأجرين "هو أن يتم تدفئة وتهوية الممتلكات المستأجرة بشكل كافٍ".

ويتابع المستشار القانوني "إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل، يجب تهويتها بشكل أكبر في حالة الشك". لكن بسبب عدم وجود درجات حرارة متفق عليها قانونياً يمكن للمستأجرين الالتزام بها، تخشى جمعية المستأجرين "من الآن فصاعداً، وخاصة في فصل الربيع، من زيادة في نمو العفن في العديد من العقارات".

ويؤكد المستشار القانوني أن هذا الأمر "سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الخلافات بين شركات الإسكان والمستأجرين".

تهوية معقولة وتدفئة كافية!

ويكشف المستشار العقاري، عن أن أكثر من 200 تعاونية سكنية ممثلة في الجمعية التي تضم حوالي 300 ألف شقة نصحت "بسلوك تهوية مسؤول وحتى تدفئة الشقة". كما أن هناك مجموعة من خيارات التوفير"انطلاقاً من استبدال مصابيح الإضاءة القديمة بأضواء LED جديدة إلى إعداد حلول تحكم ذكية فعالة تظهر الاستهلاك اليومي ويمكن التحكم فيها بشكل فردي".

 إلى جانب العفن يذكر أنه قبل بداية فصل الشتاء، حذرت السلطات الصحية في ولاية ساكسونيا الألمانية أيضاً من انتشار بكتيريا "الليجيونيلا" في مياه الشرب بسبب أزمة الطاقة في حالة كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير.

إ.م/ أ.ح

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    رؤوس تشبه الأزهار

    يأخذ الفطر صبغته الملونة من خلال الأبواغ، التي تتجمع على رؤوس الخيوط الدقيقة. وعند تكبير صورتها تبدو هذه الأبواغ مثل الأزهار. أما اللون، وغالباً ما يكون الأصفر أو الأخضر أو البني أو الأسود أو الأحمر، فتحدده في النهاية الأرضية الحاضنة للفطر على الأغلب.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    تكون الفطر

    عند بدء تكون الفطر تنشأ في البداية خيوط دقيقة لا يمكن للعين المجردة رؤيتها إلا من خلال المجهر فقط. وتشابك الخيوط هذا يُدعى الغزل الفطري. ومن ثم تنمو الطبقة الفطرية من البيئة الحاضنة والمغذية لها بالماء والأوكسجين ومصادر الكربون كالسكر مثلاً.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    عشب كثيف

    في الرؤوس التي تشبه الزهرة تنضج الأبواغ، وتكفي هبة ريح خفيفة لحملها ببساطة إلى أماكن أخرى. وهكذا يستمر الفطر بالنمو وينتشر إلى الخارج بشكل دائري. وكلما مر عليه وقت أطول كلما كانت الطبقة الفطرية أكثر كثافة.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    ليس ضاراً فقط

    على الرغم من سمعتها السيئة فإن بعض أنواع الفطر تعتبر مفيدة، إذ أن ما يسمى بالإعفين يقوم بتحليل المواد العضوية كالخشب الفاسد، لتحوله إلى مواد غذائية تستفيد منها النباتات. بالإضافة إلى ذلك فإن الفطر يشكل مادة غذائية أساسية لبعض الحشرات والعناكب.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    تعفن فطري لذيذ

    بعض أنواع التعفن الفطري تنتج مواد مثل البنسلين، والتي يتم استخدامها في الصناعات الدوائية، إذ يعتبر مضاد حيوي طبيعي ويتم الحصول عليه من فطر البنيسيليوم. وكذلك في إنتاج المواد الغذائية يستخدم الفطر في تحضير السجق المجفف والجبنة الزرقاء.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    العفن الفطري كطفيليات

    لكن في الغالب يكون العفن الفطري كطفيليات حين تصيب النبات والحيوان والإنسان وتتسبب في مرضه، وخصوصاً على المواد الغذائية توجد أنواع عنيدة من الفطر تفضل الظروف الجافة وهي مقاومة للمواد الحافظة. ويمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة للإنسان.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    غير صحية على المدى الطويل

    الفطريات نادراً ما تتسبب بالالتهابات، لكن التماس لفترات طويلة بالفطريات يؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع الحساسية ومشاكل في التنفس والربو والأكزيما والصداع النصفي وآلام الرأس.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    غازات ضارة

    الذيفانٌ الفُطْرِيّ، وسموم تكونها الفطريات، له أضرار كبيرة ومسببة للإصابة بالسرطان. يوجد 200 نوع من الفطر المعروفة بإمكانيتها على تكوين مثل هذه الغازات في الأغذية والأعلاف أو الأماكن المغلقة. ويحدث هذا إما عن طريق تناول المواد الغذائية أو التصاق هذه السموم بالأبواغ وتحمل بعيداً بواسطة الهواء وبالتالي يستنشقها الإنسان.

  • Vom Schimmelpilz befallene rote Paprika. (Copyright: Jörg Beuge)

    العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    إلى سلة النفايات؟

    لكن هل ينبغي فعلاً رمي تفاحة ما أن تظهر عليها بقعة بنية أو تكفي إزالة المنطقة البنية منها؟ ينبغي تجنب تناول أي مواد غذائية يظهر عليها العفن الفطري، سواء كانت المربى أو الخبز أو المكسرات أو الفواكه أو الجبن. فمجرد أن تتعفن، يجب التخلص من الطعام ككل وليس إزالة العفن المرئي فقط.

  • Schimmelpilz auf Erdbeere. (Copyright: HLPhoto - Fotolia.com)

    العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    للوقاية من العفن الفطري

    من أجل عدم تعفن المواد الغذائية يجب حفظها في مكان جاف وبارد واستهلاكها بأسرع وقت بعد فتح عبواتها. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تبقى النفايات العضوية وقتاً طويلاً في المطبخ.

    الكاتب: كاترين فيتش/ عماد غانم