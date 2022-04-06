الإفراط في العمل - كيف نحرر أنفسنا من الضغط؟

من أين يأتي الضغط أننا دائما مشغولون؟ يُسلط الفيلم الضوء على تأثير الكنيسة والحكم الملكي ومرحلة الاستعمار في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كما يلقي نظرة على الثورة الصناعية وظاهرة الاستهلاك اليوم وأخلاقيات العمل الحالية.



إن جواب العديد من الشركات الحديثة على مشكلة الإرهاق المنتشرة يدعى ضرورة التزام "اليقظة الكاملة" في أماكن العمل. استبدلت النقابات النضال من أجل العدالة بالعلاج البدني وممارسة اليوغا في أماكن العمل. ومع ذلك ، فإن معظم الأشخاص العاطلين عن العمل هم أسوأ حالا من أولئك الذين لديهم وظائف - فما أسباب ذلك؟





الحسابات القائلة بأن الرقمنة ستجعل العمل أسهل على الناس وأن الذكاء الاصطناعي والآلات ستحل محلنا كعاملين في المستقبل لا يبدو أنه أمر ناجح. لأن أولوية الأتمتة ليست منح الناس المزيد من الحرية، وإنما تحقيق المزيد من الإنتاج ورفع كفاءته وبالتالي زيادة الأرباح.

فكيف نحرر أنفسنا من هذه الدائرة المغلقة في الإدمان على العمل والاستهلاك وكيف نتعلم ضرورة الراحة من جديد؟



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