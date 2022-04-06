 الإفراط في العمل - كيف نحرر أنفسنا من الضغط؟ | تقارير جديدة | DW | 06.04.2022

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تقارير جديدة

الإفراط في العمل - كيف نحرر أنفسنا من الضغط؟

لماذا نعمل أساساً ولماذا نعمل أكثر من أي وقت مضى؟ بدأ الإفراط في العمل يدمر البشرية وكوكب الأرض. يلقي الفيلم نظرة على الماضي ويظهر ما يمكننا فعله حيال هذه المعضلة.

Symbolbild WHO Studie Lange Arbeitswoche erhöht das Risiko tödlicher Erkrankungen

من أين يأتي الضغط أننا دائما مشغولون؟ يُسلط الفيلم الضوء على تأثير الكنيسة والحكم الملكي ومرحلة الاستعمار في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كما يلقي نظرة على الثورة الصناعية وظاهرة الاستهلاك اليوم وأخلاقيات العمل الحالية.

Frau Büro Yoga


إن جواب العديد من الشركات الحديثة على مشكلة الإرهاق المنتشرة يدعى ضرورة التزام "اليقظة الكاملة" في أماكن العمل. استبدلت النقابات النضال من أجل العدالة بالعلاج البدني وممارسة اليوغا في أماكن العمل. ومع ذلك ، فإن معظم الأشخاص العاطلين عن العمل هم أسوأ حالا من أولئك الذين لديهم وظائف - فما أسباب ذلك؟ 
 

DW Made in Germany 22.12.2020


الحسابات القائلة بأن الرقمنة ستجعل العمل أسهل على الناس وأن الذكاء الاصطناعي والآلات ستحل محلنا كعاملين في المستقبل لا يبدو أنه أمر ناجح. لأن أولوية الأتمتة ليست منح الناس المزيد من الحرية، وإنما تحقيق المزيد من الإنتاج ورفع كفاءته وبالتالي زيادة الأرباح.
فكيف نحرر أنفسنا من هذه الدائرة المغلقة في الإدمان على العمل والاستهلاك وكيف نتعلم ضرورة الراحة من جديد؟
 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 01 مايو/أيار 2022 – 03:15 UTC
الأحد 01 مايو/أيار 2022 – 11:15 UTC
الأحد 01 مايو/أيار 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 03 مايو/أيار 2022 – 15:15 UTC
الخميس 05 مايو/أيار 2022 – 07:15 UTC
الخميس 05 مايو/أيار 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 06 مايو/أيار 2022 – 18:03 UTC
 

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 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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