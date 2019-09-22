 الإفراج عن رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان | أخبار | DW | 22.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الإفراج عن رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان

ذكر مسؤول مصري أنه تم الافراج في القاهرة عن رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان بعد أن أمضى قرابة عامين في الحبس إثر إعلانه نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مطلع عام 2018 في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفريق سامي عنان، صورة من الأرشيف تعود لعام 2014.

الفريق سامي عنان "ارتكب مخالفات وجرائم بإعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة"

قال مسؤول مصري رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه اليوم الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول 2019) إنه "تم بالفعل إطلاق سراح الفريق سامي عنان"، مؤكدا أنه "لا يستطيع الادلاء بتفاصيل أخرى لأن القرار القضائي بحظر النشر ما زال ساريا في القضية" التي كان عنان يحاكم بموجبها.

مختارات

تعرض المستشار هشام جنينة أحد مساعدي الفريق المستبعد من سباق الرئاسة المصرية سامي عنان إلى ضرب مبرح من قبل مجهولين بعد خروجه من منزله، وقال الناطق الإعلامي باسم عنان أن الاعتداء على جنينة كان بهدف "الاغتيال". (27.01.2018)

هل يخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية وحيدا؟ وبالرغم من أن مدة تقديم طلبات الترشيح لم تنته فإن المراقبين يرجحون ذلك بعد اعتقال سامي عنان وانسحاب المحامي خالد علي وقبلهما أحمد شفيق. (24.01.2018)

وكان تم القاء القبض على عنان في كانون الثاني/يناير 2018 بعد إعلانه عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل ذلك العام وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97%.

وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان آنذاك أن عنان "ارتكب مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة" في حين أنه كان مازال ضمن صفوفها الاحتياطية. وأكدت أنه "ارتكب أيضا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية".

وبعد ذلك أصدر القضاء العسكري قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها عنان ولم يعلن رسميا أي شيء عن مجرى التحقيقات أو عن محاكمته منذاك.

وتتهم المنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق الانسان حكومة السيسي بقمع كل أطياف المعارضة ووضع قيود شديدة على حرية التعبير وعلى أي نشاط سياسي.

وتدين هذه المنظمات باستمرار غياب ردود الفعل من قبل الأسرة الدولية حيال القمع في مصر.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:27

كيف أزاح السيسي خصومه من المشهد السياسي؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كيف أزاح السيسي خصومه من المشهد السياسي؟  

مواضيع ذات صلة

Ägypten Proteste gegen Mursi Frauen

توقيف المحامية المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري 22.09.2019

أوقفت الشرطة المصرية الناشطة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان الحاصلة على جائزة لودوفيك تراريو عام 2014 ماهينور المصري، بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين الذين تم توقيفهم، بحسب محاميها.

Ägypten Symbolbild Prozess gegen Muslimbrüder

سعي النظام المصري لتجنب الانتقادات الحقوقية بعد حملة اعتقالات واسعة 13.11.2019

يبذل نظام السيسي جهودا كبيرة لتفادي انتقادات أممية، وذلك قبيل توجه مسؤولين مصريين لتقديم استعراض دوري شامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتأتي هذه الحملة في أعقاب آلاف الاعتقالات الجديدة.

Inhaftierte Blogger Freedom of Speech Alaa Abd El Fattah

احتجاز الناشط المصري علاء عبد الفتاح وسط حملة اعتقالات 29.09.2019

أكدت عائلة الناشط المصري البارز علاء الفتاح نبأ اعتقاله مجددا ضمن ما يصفها نشطاء بأكبر موجة اعتقالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. كما ذكر نشطاء بأنه تم توقيف محاميه محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  