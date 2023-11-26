الإفراج عن دفعة ثالثة من الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحماس

قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس

سلمت مجموعة أخرى من الرهائن إلى موظفي الصليب الأحمر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في حرب غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه 13 رهينة وصلوا الى اسرائيل، موضحا أن أربعة آخرين في طريقهم إليها في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس. وقال الجيش في بيان "قبل قليل سلم ممثلو الصليب الأحمر 12 مختطفاً إلى قوة من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (الامن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة"، مضيفا "عاد المختطفون الى إسرائيل، وسيشقون طريقهم الى القاعدة العسكرية حتسيريم". وتابع أن رهينة إضافية "ارسلت مباشرة الى المستشفى في اسرائيل"، فيما "يعود أربعة آخرون عن طريق مصر".

وقال مصدر مطلع في حماس "تمت عملية تسليم الاسرى للصليب الاحمر في ميدان فلسطين (الساحة) قرب مستشفى المعمداني وسط البلدة القديمة في حي الزيتون" في القطاع. وأكد مستشفى سوروكا في بئر السبع في بيان أنه استقبل "رهينة تبلغ 84 عاما، تم نقلها بطائرة مروحية"، موضحا "أنها تخضع لفحوصات" من دون تقديم تفاصيل عن حالتها.

ومن بين الرهائن ال13 الذين تم إطلاقهم الأحد (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) نساء واطفال اسرائيليون ورجل يحمل الجنسيتين الروسية الإسرائيلية وثلاثة مواطنين تايلانديين، وفقا لبيانات صادرة عن حكومات مختلفة معنية.

كما أعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة الموقتة بين حركة حماس واسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى الإثنين. وقالت إدارة السجون إنها تلقت صباحا قائمة بأسماء السجناء الذين سيفرج عنهم من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر"بيتونا" وكتسيعوت "النقب" ورامون ونفحة في صحراء النقب.

تمديد الهدنة؟

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حركة حماس أفرجت الأحد عن رهينة أميركية وهي طفلة في عامها الرابع اسمها أبيغايل. وقال بايدن في كلمة من ولاية ماساشوستس "إنها حرة وهي في اسرائيل". وأعرب بايدن عن أمله أن تستمر هدنة الايام الاربعة التي تم الاتفاق في شأنها بين اسرائيل وحركة حماس الى "ما بعد غد" الاثنين، موعد انتهائها.

وقال الرئيس الاميركي في خطاب في ماساشوستس تطرق فيه إلى الإفراج عن طفلة إميركية كانت رهينة في غزة، إن "هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة الى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الانسانية" يتم ايصالها إلى قطاع غزة.

وأعلنت حماس في بيان اليوم الأحد أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة

عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل. وقالت حماس في البيان إنها تسعى "لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة

الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".



وستسمح الهدنة المؤقتة بتدفق مساعدات ماسة إلى قطاع غزة المكتظ بالسكان، في مقابل الإفراج عن بعض الرهائن الذين اختطفتهم حماس خلال الهجمات الدموية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وفي مقابل ذلك، وافقت إسرائيل أيضا على الإفراج عن عدد من الفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، بموجب الاتفاق. ومن المقرر أن يتم اليوم الإفراج عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل إسرائيلي يتم إطلاق سراحه من جانب حماس.

وأعلنت الخارجية القطرية أن إسرائيل ستفرج الأحد عن 39 فلسطينيا من سجونها بموجب الاتفاق مع حركة حماس. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس، إنه "سيتم الإفراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج إطار الاتفاق".

وتواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لتمديد فترة الهدنة المقررة لأربعة أيام فقط حتى الآن في إطار حربها على حماس، غير أن مسؤولين عسكريين يخشون أن تؤدي هدنة أطول إلى إضعاف الجهود الإسرائيلية للقضاء على الحركة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم الأحد بقوات الأمن في قطاع غزة. وأفاد بيان صادر عن المكتب بأن نتنياهو تحدث إلى الجنود والقادة وتلقى إفادة أمنية. وقال نتنياهو "لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والقدرة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله".

ع.ش/ ع.خ/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)