 الإعلان عن مخطط لاستهداف الرئيس التونسي.. ماذا وراءه؟ | مسائية DW | DW | 24.06.2022

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مسائية DW

الإعلان عن مخطط لاستهداف الرئيس التونسي.. ماذا وراءه؟

الداخلية التونسية تعلن عن مخطط يستهدف الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة وتتهم جهات داخلية وخارجية بالتورط فيه.. ماذا وراء هذا الإعلان؟ ومن يريد اغتيال سعيد؟

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