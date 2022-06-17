الإعلان عن مخطط لاستهداف الرئيس التونسي.. ماذا وراءه؟

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الداخلية التونسية تعلن عن مخطط يستهدف الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة وتتهم جهات داخلية وخارجية بالتورط فيه.. ماذا وراء هذا الإعلان؟ ومن يريد اغتيال سعيد؟
قال بيان للرئاسة التونسية إن اللجنة الدستورية سلمت الرئيس سعيّد مسودة الدستور الجديد، مع توقعات بأن تمنحه الوثيقة مزيدا من الصلاحيات. وكان سعيّد سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
بهدف الضغط على الرئيس قيس سعيد شلّ إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام للشغل حركة الطيران ووسائل النقل العام في كافة أنحاء البلاد، كما طالب الاتحاد بزيادة رواتب العمال والموظفين.
في خضم وضع سياسي متوتر في تونس، رفض الاتحاد العام للشغل، الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح البلاد قرضاً جديداً. الاتحاد سرد مجموعة من أسباب رفض الإصلاحات المطلوبة.
أعلن محامي رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي أن الشرطة التونسية اعتقلت الأخير في سوسة قبل نقله لتونس العاصمة. والجبالي هو قيادي سابق بحزب النهضة، تولى رئاسة الوزراء في تونس بين 2011 و2013.
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