الإعلان عن مخطط لاستهداف الرئيس التونسي.. ماذا وراءه؟

في ظل احتجاجات.. رئيس تونس يتسلّم مشروع دستور جديد

قال بيان للرئاسة التونسية إن اللجنة الدستورية سلمت الرئيس سعيّد مسودة الدستور الجديد، مع توقعات بأن تمنحه الوثيقة مزيدا من الصلاحيات. وكان سعيّد سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.