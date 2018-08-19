 الإعلان عن تشكيل نواة للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي | أخبار | DW | 19.08.2018

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أخبار

الإعلان عن تشكيل نواة للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

ما أن صادقت المحكمة العليا على نتائج الانتخابات حتى بات القادة العراقيون في سباق مع الزمن لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، التي يحق لها تسمية رئيس الحكومة الجديد. وبالفعل أعلن قادة بارزون تشكيل نواة لهذه الكتلة.

Irak | Premierminister Haider al-Abadi (picture-alliance/AP Photo)

أعلن قادة عراقيون مساء اليوم الأحد (19 آب/ أغسطس 2018) عن تشكيل نواة لتحالف يسعى لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.  وحسب هؤلاء فإن الكتلة الجديدة ستكون عابرة للطوائف ورافضة لمبدأ المحاصصة.

فقد ذكر بيان في ختام اجتماع ضم قادة كتل سائرون والحكمة والنصر والوطنية العراقية وتحالف القوى أنها اتفقت على "تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة". وأوضح البيان أنه "تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة".

وأشار إلى أن "هذا التحالف العابر للطائفية، الذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا ويسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين".

مختارات

ذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر أنهما اتفقا على تشكيل تحالف بين كتلتيهما السياسيتين. ولم يتضح لغاية الآن مصير التحالف بين الصدر والعامري المقرب من إيران الذي أُعلن في وقت سابق. (23.06.2018)

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن القوات الأميركية ستبقى في العراق "طالما اقتضت الحاجة". جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف، شون رايان، في أبو ظبي، حيث أكد على أهمية بقاء القوات في عملية الاستقرار. (19.08.2018)

وكان قد عقد مساء اليوم في فندق بابل اجتماع ضم كل من مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي وصالح المطلك لتشكيل نواة الكتلة الأكبر من قوى سائرون والحكمة والنصر والوطنية العراقية واتحاد القوى وفتح الأبواب أمام الكتل الأخرى للانضمام إليها قبيل عقد جلسة البرلمان العراقي.

ويعد هذا التحالف أول تحالف يعلن عنه رسميا في العراق يعمل على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد فيما لازال تحالف يضم  دولة القانون بزعامة  نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري يقودان اتصالات لتشكيل الكتلة الأكبر مع الأطراف السياسية  الأخرى دون التوصل إلى إعلان رسمي

لمجريات الاتصالات.

ويشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد مهدت في وقت سابق اليوم الطريق أمام انعقاد البرلمان الجديد وبالتالي انتخاب الرئاسات الثلاث. فقد صادقت المحكمة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو الماضي بعد إتمام فرز الأصوات يدويا.

أ.ح/م.أم (د ب أ، أ ف ب)

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