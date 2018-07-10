 الإعلان رسميا عن انتقال رونالدو من الريال إلى يوفنتوس | عالم الرياضة | DW | 10.07.2018

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عالم الرياضة

الإعلان رسميا عن انتقال رونالدو من الريال إلى يوفنتوس

أخيرا أصبح الأمر رسميا، بعدما كان مجرد تكهنات وتقارير صحفية. فقد تم الإعلان عن انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي. وتدعي صحف أنه سيحصل على راتب سنوي ضخم بعقد يمتد لأربعة أعوام.

UEFA Champions League Viertelfinale | Juventus Turin vs. Real Madrid - Spielende Ronaldo (Reuters/T. Gentile)

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء (10 يوليو/ تموز 2018) أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا.

واستبق عدد من الصحف الإيطالية الإعلان الرسمي عن قيمة الصفقة وقالت "لا غازيتا" إنها بلغت 120 مليون يورو، بينما قالت صحيفة "كورييري"، نقلاً عن مصادر مقربة من النادي المدريدي إنها بين 130 و150 مليونا.

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ساهمت عودة كريستيانو رونالدو في المباراة الودية أمام الجزائر، في تعزيز معنويات لاعبي البرتغال. إعلاميا ركز قائد الفريق على المونديال متجنبا الحديث عن مستقبله، فيما تقول الصحافة أن طلاقه مع الريال وشيك ولا رجعة فيه. (08.06.2018)

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام قدم يوفنتوس لـ "سي آر7" وهو الاسم، الذي يحمل العلامة التجارية الخاصة بالنجم البرتغالي، عرضا لمدة أربعة أعوام مع راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو صافية، في وقت يعتبر اللاعب البرتغالي أن مرتبه الحالي مع ريال مدريد والذي يقدر بـ 23.6 مليون يورو سنويا لا يتناسب مع نجوميته.

ورونالدو (33 عاماً)، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد عام 2009 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه استرليني، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات وفاز بلقبين للدوري الاسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الاسباني.

وأثار قائد البرتغال، زوبعة إعلامية في عالم الكرة عندما صرح في 26 أيار/ مايو الماضي بعد دقائق عدة من فوز الـ "ميرينغي" على ليفربول (3-1) في نهائي دوري أبطال اوروبا، أنه "كان من الجيد اللعب لريال" مستخدما صيغة الماضي.

ص.ش/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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