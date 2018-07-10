الإعلان رسميا عن انتقال رونالدو من الريال إلى يوفنتوس

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء (10 يوليو/ تموز 2018) أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا.

واستبق عدد من الصحف الإيطالية الإعلان الرسمي عن قيمة الصفقة وقالت "لا غازيتا" إنها بلغت 120 مليون يورو، بينما قالت صحيفة "كورييري"، نقلاً عن مصادر مقربة من النادي المدريدي إنها بين 130 و150 مليونا.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام قدم يوفنتوس لـ "سي آر7" وهو الاسم، الذي يحمل العلامة التجارية الخاصة بالنجم البرتغالي، عرضا لمدة أربعة أعوام مع راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو صافية، في وقت يعتبر اللاعب البرتغالي أن مرتبه الحالي مع ريال مدريد والذي يقدر بـ 23.6 مليون يورو سنويا لا يتناسب مع نجوميته.

ورونالدو (33 عاماً)، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد عام 2009 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه استرليني، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات وفاز بلقبين للدوري الاسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الاسباني.

وأثار قائد البرتغال، زوبعة إعلامية في عالم الكرة عندما صرح في 26 أيار/ مايو الماضي بعد دقائق عدة من فوز الـ "ميرينغي" على ليفربول (3-1) في نهائي دوري أبطال اوروبا، أنه "كان من الجيد اللعب لريال" مستخدما صيغة الماضي.

ص.ش/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)