الإعلام السوري: صواريخ إسرائيلية تستهدف موقعا عسكريا قرب حلب

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية اليوم الأحد ( 15 يوليو تموز 2018) إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا سوريا قرب مطار النيرب على مشارف مدينة حلب. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري أن الصواريخ استهدفت "مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب وقد اقتصرت الأضرار على الماديات". بينما رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير.

وقصفت إسرائيل، التي ترى أن الوجود المتنامي لإيران في سوريا يمثل تهديدا لأمنها، عشرات المواقع سواء كانت إيرانية أو تابعة لقوات تدعمها في سوريا خلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

وإيران حليف أساسي للرئيس السوري بشار الأسد وتدعم عددا من الميليشيات التي تقاتل في صفه ومنها جماعة حزب الله اللبنانية.

ي.ب / ح.ح (رويترز)