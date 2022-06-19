 الإعلام الألماني يشيد ببطلة التنس التونسية أنس جابر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.06.2022

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رياضة

الإعلام الألماني يشيد ببطلة التنس التونسية أنس جابر

"لقد ظهرت بمستوى قمة قبيل ويمبلدون"، قالت وسائل إعلام ألمانية عن فوز النجمة التونسية أنس جابر ببطولة برلين للملاعب العشبية. وأظهرت "وزيرة السعادة" إنسانيتها بجانب تفوقها الرياضي وجلبت معها البهجة في ملعب شتيفي غراف.

نجمة التنس التونسية أنس جابر تحتضن جائزة المركز الأول لبطولة برلين للملاعب العشبية (19/6/2022)

"وزيرة السعادة" نجمة التنس التونسية أنس جابر تحتضن جائزة المركز الأول لبطولة برلين للملاعب العشبية التي تفوز بها لأول مرة في تاريخها.

بفوزها أمس الأحد بلقب بطولة برلين الدولية للتنس للسيدات، واصلت التونسية أنس جابر (27 عاما) تقدّمها التاريخي في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، بصعودها من المركز الرابع إلى الثالث اليوم الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2022)، بعدما أمسى رصيدها 4340 نقطة، متأخرة بفارق ضئيل عن الإستونية أنيت كونتافيت صاحبة المركز الثاني برصيد 4511 نقطة، وفي المركز الأول وبفارق كبير (بفارق الضعف تقريبا) تأتي البولندية إيغا شفيونتيك برصيد 8631 نقطة. وهذا الترتيب هو أفضل ترتيب لأنس جابر في مسيرتها حتى الآن.

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فازت البولندية إيغا شفيونتيك ببطولة روما لتنس الأساتذة على الملاعب الترابية متغلبة على التونسية أنس جابر. وبذلك توقفت سلسلة انتصارات أنس، التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مدريد محققة أكبر لقب في مسيرتها، عند 11 توالياً.

تتويج التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وإحرازها أولى بطولاتها في دورات كبرى من فئة ألف نقطة، لقي ترحيبا واسعا لدى التونسيين والعرب. ووسط أزمات اقتصادية وسياسية حادة تواجهها تونس، تُلقب أنس بـ"وزيرة السعادة".

وكانت اللاعبة التونسية قد أحرزت لقب بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي، وأصبحت ثاني لاعبة فقط تفوز بأكثر من لقب هذا العام بعد شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا.

واحتفى الإعلام الألماني بـ"وزيرة السعادة" التونسية وبقدراتها الرياضية وسلوكها الإنساني أثناء المباراة فكتب موقع "شبيغل أونلاين" التابع لمجلة دير شبيغل عنوانا يبرز ذلك هو: "في البداية اعتنت بمنافستها المصابة، وفي النهاية كسبت المباراة". وأوضح شبيغل أونلاين "لقد ظهرت التونسية أنس جابر في مستوى قمة قبيل ويمبلدون مباشرة".

ووصف الموقع ما قامت به جابر عندما أصيبت منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش (25 عاما) في الكاحل الأيسر في المجموعة الثانية "خلال فترة الراحة الطبية اعتنت جابر بخصمتها وجلبت لها الثلج من أجل كاحلها المصاب وقالت بالتأكيد لا أحد منا يريد إنهاء هذه المباراة بهذا الشكل". وقال الموقع إن جابر هيمنت أيضًا على المباراة قبل إصابة خصمتها وأنها قالت لبنتشيتش: "أنت مقاتلة وأنا متأكدة من أنك ستكون جاهزة من جديد لويمبلدون"، التي تنطلق في 27 يونيو/ حزيران وتنتهي في 10 يوليو/ تموز.

أما موقع صحيفة "فرانكفورتر ألغمانية تسايتونغ" فكتب مباشرة بعد فوز أنس ببطولة برلين تحليلا طويلا بعنوان "هذه هي محبوبة تونس نجمة التنس أنس جابر". وقالت الصحيفة المعروفة اختصارا باسم "FAZ" إن أنس جابر ليست فقط ثالث أفضل لاعبة تنس في العالم "وإنما أيضا نموذج يحتذى به في العالم العربي".

وأحدثت أنس جابر حالة جديدة من الولع بالتنس في العاصمة الألمانية، عندما جلبت السعادة للجماهير التونسية الكثيرة في ملعب "شتيفي غراف" في برلين، حيث كانوا يحمسونها بالفرنسية والعربية وهي ترد بتحيتهم حاملة علم بلدها والسعادة البالغة على وجهها، ولا عجب أن أطلق عليها في بلدها "وزيرة السعادة". وصرح إدفين فايندورفر، منظم بطولة التنس في برلين، يوم الأحد قائلاً "التنس اِنبَعَث في برلين من جديد". وأضاف "بعد عامين من الوباء، عاد المشجعون إلى هنا مرة أخرى. ومن خلال البث المباشر للمباراة النهائية فإن بطولة برلين هي محور الاهتمام في كل منزل تونسي".

 

أما موقع إذاعة برلين براندنبورغ "ر ب ب 24" فقال إنه في ظل درجة حرارة بلغت أكثر من 30 درجة مئوية فازت التونسية أنس جابر بدوري التنس العشبي في برلين وكانت في حالة قمة قبل فترة وجيزة من بطولة ويمبلدون". وأضاف الموقع أن جابر "استفادت من إصابة (منافستها) بطلة التنس التنس الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش في المباراة النهائية..".

ص.ش

 

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