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الإطارات المتهالكة - نصائح مهمة لتجنب خطر الحوادث المميتة

١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

تعد الإطارات من الأجزاء الأساسية في السيارة التي تؤثر على الأداء والسلامة. فهي المسؤولة عن الثبات والراحة أثناء القيادة، لذا من الضروري فحصها وتبديلها بانتظام لضمان سلامتك وسلامة الركاب.

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استبدال الإطاراتصورة من: sportfotodienst/IMAGO

تُقيّم الحكومة الأمريكية الإطارات بناءً على مقاومة التآكل والقدرة على التحكم بالطريق ومقاومة الحرارة. ويظهر هذا التصنيف على الجدار الجانبي لكل إطار سيارة يُباع في الولايات المتحدة، ويتم الإشراف عليه من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

المخاطر الناتجة عن الإطارات المتهالكة

عند تآكل الإطارات، يصبح من الصعب تصريف المياه بشكل جيد على الطرق المبللة، مما يزيد من خطر الانزلاق وفقدان السيطرة على السيارة، خاصة في الأمطار أو الطقس البارد.

عند تعرض الإطارات لحرارة أو برودة شديدة، قد تتآكل بشكل غير متساوٍ، مما يؤدي إلى حدوث تشققات على جوانبها. هذه التشققات تزيد من خطر انفجار الإطار بسبب تراكم الحرارة.

كما أن الإطارات المهترئة تصبح أكثر عرضة للثقب لأن المطاط الذي يحميها يقل مع التآكل.

أيضًا، على الطرق المبللة أو الجليدية، تأخذ الإطارات المتهالكة وقتًا أطول للتوقف عند الضغط على مكابح السيارة، مما يزيد من خطر الحوادث.

أهمية الفحص الدوري للإطارات

"إذا تآكل الإطار بشكل كبير، قد يسبب لك خطرًا. الإطارات القديمة قد تنفجر أو تتسبب في تلف السيارة. من المهم التأكد من أن سمك الإطار يتوافق مع الحد المطلوب حسب القوانين، لأن الإطارات المهترئة قد تعرضك للمسؤولية القانونية. لذلك، يُنصح بفحص الإطارات بانتظام واستبدالها عند الحاجة للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة."

كما أن ضغط الهواء المنخفض في الإطارات يساهم في تآكل أسرع للإطار، وبالتالي يؤثر على أداء السيارة بشكل عام، بما في ذلك زيادة استهلاك الوقود. وبالإضافة إلى ذلك، تفتقر الإطارات المهترئة إلى القدرة على التماسك مع الطريق في الظروف الجليدية، مما يزيد من خطر الانزلاق.

نصائح لضمان سلامتك

  • فحص الإطار بانتظام: تأكد من أن الإطار ليس متآكلاً. إذا كان المداس ضحلًا، استبدل الإطار فورًا.

  • التحقق من ضغط الهواء: حافظ على الضغط المناسب للإطارات لتجنب التآكل السريع.

  • مراجعة التشققات والتلف: افحص الإطارات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود شقوق أو تلف.

  • الاستبدال في الوقت المناسب: لا تنتظر حتى تصبح الإطارات خطيرة. استبدلها في الوقت المناسب لضمان سلامتك.

 سلامتك أولًا

الإطارات المهترئة قد لا تكون واضحة على الفور، لكن تأثيراتها على سلامة القيادة قد تكون كارثية. وفقًا لموقع Fleet News، أظهرت دراسة أن الإطارات المتآكلة تزيد من مسافة التوقف وتقلل من قدرة السائق على التحكم، مما يزيد من خطر الحوادث. من خلال الفحص الدوري والاهتمام بحالة الإطارات، يمكن تجنب هذه المخاطر والحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين على الطريق.

ن.ف.د

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