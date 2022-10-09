الإضراب يصيب ألمانيا بالشلل

ألمانيا: شلل شبه تام وإرباك الملايين بسبب "الإضراب الكبير"

أصيبت الحياة في ألمانيا بالشلل في جميع أنحاء البلاد خلال أحد أكبر الإضرابات منذ عقود، مما تسبب في إرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل. ويأتي الإضراب في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم.