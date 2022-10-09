 الإضراب يصيب ألمانيا بالشلل | DW الأخبار | DW | 27.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الإضراب يصيب ألمانيا بالشلل

في ألمانيا أصيت اليوم المطارات وخدمات السكك الحديدية وحافلات النقل بالشلل جراء أكبر إضراب عمالي تشهده البلاد منذ عقود.

المزيد من المركز الإعلامي

شبكة القطارات في ألمانيا تتوقف لثلاث ساعات بسبب قطع مقصود واحترافي. ويبدو أن الفاعل أراد الإشارة لثغرات أمنية.

توقف حركة القطارات في شمال ألمانيا بسبب قطع مقصود في شبكة الكابلات 09.10.2022

مطارات ألمانية تعاني من تكدس المسافرين بسبب نقص موظفي الأمن وتحميل الأمتعة.

أزمة في المطارات الألمانية 22.06.2022

موظفو لوفتهاناز الأرضيون ينفذون إضرابا لمدة يوم واحد. الإضراب تسبب بإرباك كبير في مطاري فرانكفورت وتم تأجيل رحلات كثيرة.

شركة لوفتهانزا ترفض الاستجابة لمطالب العمال المضربين 27.07.2022

فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية! 30.06.2022

المزيد DW الأخبار

اللجنة الأولمبية الدولية تناقش رفع الحظر عن الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا

اللجنة الأولمبية الدولية تناقش رفع الحظر عن الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا 27.03.2023

مقابر قتلى الحرب في أوكرانيا

مقابر قتلى الحرب في أوكرانيا 27.03.2023

دار خيرية في القاهرة أسستها ثلاثة نساء لدعم مريضات السرطان اللواتي يأتين القاهرة للعلاج من محافظات بعيدة.

لتخفيف معاناتهن... دار خيرية لضيافة مريضات السرطان في القاهرة 27.03.2023

أقر البرلمان العراقي تعديلات على قانون الانتخابات في خطوة أثارت غضب نواب مستقلين وأحزاب صغيرة تقول إنه يضعف فرصها.

العراق .. تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وسط معارضة أحزاب مستقلة 27.03.2023

اقرأ أيضا

Auf einer Anzeigentafel wird im Münchner Flughafen auf den Streik hingewiesen. Der Flughafen München streikt schon einen Tag vor dem großangelegten Warnstreik der am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahm legt. Betroffen sind der Fernverkehr der Bahn, Flughäfen sowie auch Busse und Bahnen in sieben Bundesländern. +++ dpa-Bildfunk +++

شلٌ كامل لحركة النقل في ألمانيا في "يوم الإضراب الكبير" 27.03.2023

تشهد ألمانيا يوم إضراب شامل هو الأول من نوعه منذ تسعينيات القرن الماضي. والإضراب يشمل قطاع النقل للمسافات الطويلة وداخل المدن، إضافة إلى المطارات الكبرى. ومن المنتظر أن تتخلله جولة مفاوضات جديدة بين النقابات والمسؤولين.

27.03.2023****Protestors demonstrate in front of 'Landungsbruecken' at the harbour during a nationwide strike called by the German trade union Verdi over a wage dispute in Hamburg, Germany, March 27, 2023. REUTERS/Fabian Bimmer

ألمانيا: شلل شبه تام وإرباك الملايين بسبب "الإضراب الكبير" 27.03.2023

أصيبت الحياة في ألمانيا بالشلل في جميع أنحاء البلاد خلال أحد أكبر الإضرابات منذ عقود، مما تسبب في إرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل. ويأتي الإضراب في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم.

17/02/2023 A view of Frankfurt Airport as workers strike, after German trade union Verdi called on workers at Frankfurt, Munich, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hanover and Bremen airports to go on a 24-hour strike, in Frankfurt, Germany February 17, 2023. REUTERS/Heiko Becker

ألمانيا- إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الإضرابات 13.03.2023

سيتعين على المسافرين عبر الرحلات الجوية الاثنين مجددا الاستعداد لتأخيرات وإلغاءات كبيرة في العديد من المطارات بألمانيا. وذلك بسبب إضرابات العاملين بالمطارات. وقُدّر عدد الرحلات التي سيتم إلغاءها بنحو 351 رحلة.

27.01.2023 Beschäftigte der Abfertigung des Flughafens streiken für bessere Löhne. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag (27.02.) Warnstreiks an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Hintergrund seien die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. (zu dpa: «Verdi kündigt Warnstreiks an Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn an») +++ dpa-Bildfunk +++

إضراب تحذيري يشل الحركة في أربع مطارات في ألمانيا 17.03.2023

سيواجه الركاب في أربع مطارات ألمانية إلغاء أو تأجيل رحلاتهم اليوم الجمعة مع إضراب العمال عن العمل في أحدث موجة من التحركات العمالية التي تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا. وتسبب الإضراب في إلغاء مئات الرحلات.