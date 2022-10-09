الإضراب يصيب ألمانيا بالشلل

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في ألمانيا أصيت اليوم المطارات وخدمات السكك الحديدية وحافلات النقل بالشلل جراء أكبر إضراب عمالي تشهده البلاد منذ عقود.
تشهد ألمانيا يوم إضراب شامل هو الأول من نوعه منذ تسعينيات القرن الماضي. والإضراب يشمل قطاع النقل للمسافات الطويلة وداخل المدن، إضافة إلى المطارات الكبرى. ومن المنتظر أن تتخلله جولة مفاوضات جديدة بين النقابات والمسؤولين.
أصيبت الحياة في ألمانيا بالشلل في جميع أنحاء البلاد خلال أحد أكبر الإضرابات منذ عقود، مما تسبب في إرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل. ويأتي الإضراب في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم.
سيتعين على المسافرين عبر الرحلات الجوية الاثنين مجددا الاستعداد لتأخيرات وإلغاءات كبيرة في العديد من المطارات بألمانيا. وذلك بسبب إضرابات العاملين بالمطارات. وقُدّر عدد الرحلات التي سيتم إلغاءها بنحو 351 رحلة.
سيواجه الركاب في أربع مطارات ألمانية إلغاء أو تأجيل رحلاتهم اليوم الجمعة مع إضراب العمال عن العمل في أحدث موجة من التحركات العمالية التي تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا. وتسبب الإضراب في إلغاء مئات الرحلات.
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