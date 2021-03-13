الإصابة تحرم بايرن من جهود ليفاندوفسكي في الوقت الحرج

أعلن نادي بايرن ميونخ غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة لايبزيغ في قمة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وكان ليفاندوفسكي - 32 عاما - قد تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليمنى، وذلك بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده بولندا على أندورا 3 / صفر في تصفيات كأس العالم 2022 أول أمس الأحد، ليعود إلى ميونخ ليخضع لتقييم من جانب أطباء الفريق.

وذكر بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء (30 مارس/آذار 2021) أن ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي، سيبتعد عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع من أجل التعافي من إصابته، ليغيب عن مواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

وكان ليفاندوفسكي قد سجل 35 هدفا في (بوندسليغا) هذا الموسم، كما كان قد اقترب من معادلة رقم جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1971 - 1972، والذي لا يزال صامدا حتى الآن، ومع عودة اللاعب البولندي من الإصابة سيكون أمامه ثلاث مباريات في الدوري لمعادلة أو تحطيم رقم مولر.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماي بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني، وفي حال فوزه على لايبزيغ فإنه سيكون أمام فرصة سانحة للفوز بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

وبالإضافة إلى غياب ليفاندوفسكي ، فإن المدافعين ألفونسو دايفز وجيروم بواتينغ سيغيبان عن المباراة للإيقاف.

ويمكن لهانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن يعتمد على الكاميروني إيريك ماكسيم شوبوموتينغ بدلا من ليفاندوفسكي، أو يعتمد على توماس مولر في مركز المهاجم، في حال أراد المدرب تغيير طريقة لعبه.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)