 الإصابة بكورونا رغم التطعيم.. ما هي الفئات الأكثر تضررا؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.07.2021

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علوم وتكنولوجيا

الإصابة بكورونا رغم التطعيم.. ما هي الفئات الأكثر تضررا؟

تلقى أكثر من 46 في المئة من سكان ألمانيا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، لكن يتواصل تسجيل حالات الإصابة بالفيروس ضمن هذه الشريحة من الناس. دراسة تحدد أكثر الفئات تضررا من العدوى. التفاصيل في هذا التقرير.

يتواصل تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا رغم التطعيم الكامل. دراسة تحدد أكثر الفئات المتضررة من العدوى.

تلقى أكثر من 46 في المئة من سكان ألمانيا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، لكن يتواصل تسجيل حالات الإصابة بالفيروس.

رغم الحصول على جرعتين من لقاح كورونا تصل نسبة فعاليتها إلى 95 في المئة، إلا أن إمكانية الإصابة بالفيروس الفتاك تبقى واردة، كما تبين الإحصاءات في العديد من دول العالم. وقامت دراسة جديدة في إسرائيل، نُشرت في مجلة "علم الأحياء السريرية الدقيقة والعدوى"، بتحديد الأشخاص الأكثر تضررًا من عدوى كورونا رغم التطعيمات.

مختارات

كشفت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أنها رصدت أعراض مرض عصبي نادر بعد نحو 42 يوماً لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا "جونسون آند جونسون"، لكنها أكدت في الوقت نفسه على أن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره المحتملة.

أعلنت فرنسا واليونان بدء إلزامية عملية التطعيم بلقاحات كورونا وذلك خوفاً من تفشي موجة أخرى من الفيروس مع تسجيل حالات من الإصابات بالنسخة المتحورة "دلتا"، فيما رفضت ميركل إلزامية التطعيم في بلادها.

عودة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل يعطي "إشارة أولية" على احتمالية أن يكون اللقاح أقل فعالية ضد المتحورة "دلتا"، فيما تبحث السلطات إمكانية تطعيم المواطنين الذين يشكون من ضعف في الجهاز المناعي بجرعة ثالثة.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول في العالم التي قامت بحملة تطعيم سريعة وفعالة. في بداية شهر يوليو/ تموز، كان ما يقرب من 90 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يتمتعون بالفعل بحماية مزدوجة من التطعيم.

ومع ذلك، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فإن ما مجموعه 397 شخصًا تم تطعيمهم بالكامل خضعوا للعلاج في المستشفى بحلول نهاية أبريل/ نيسان 2021 بسبب إصابتهم بعدوى كورونا، 234 منهم كانت إصابتهم شديدة لقي 90 منهم حتفهم بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس.

وقام فريق البحث الذي ينتم للمستشفى الجامعي سامسون أسوتا أشدود، بتحليل بيانات 152 مريضًا تم علاجهم في 17 مستشفى مختلفًا، حسبما نقل موقع "شبيغل" الألماني. هؤلاء المرضى تلقوا قبل إصابتهم بعدوى كورونا لقاح بيونتيك ـ فايزر.

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كورونا .. سلالة دلتا تواصل الانتشار

ووجد الباحثون أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا رغم التلقيح الكامل، وعددهم 152 شخصا، يعانون من أمراض سابقة أثرت على جهازهم المناعي باستثناء ستة فقط منهم كانوا في صحة جيدة قبل تلقيهم اللقاح. 

وبحسب الدراسة، فإن 71 في المئة ممن شملهم مسح الدراسة كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما يعاني 48 في المئة منهم يعانون من مرض السكري.

وفيما تم تشخيص الفشل الكلوي المزمن لدى 32 في المئة منهم، شكل مرضى القلب 28 في المئة. كما شكلت نسبة مرضى السرطان 24 في المئة، وهي نفس نسبة مرضى الرئة، فيما يعاني 19 في المائة من أمراض الخرف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 40 في المئة من مرضى كورونا، الذين تلقوا التطعيم المزدوج، بحسب الدراسة، يعانون من تثبيط مناعي بسبب خضوعهم للعلاج بالكورتيزون أو العلاج الكيميائي أو عملية زرع للأعضاء.

ع.ش/أ.ح

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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