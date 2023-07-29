الإصابات تطارد دفاع منتخب ألمانيا للسيدات قبل مواجهة كولومبيا

أعربت مارتينا فوس-تيكلنبرغ مدربة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات عن حزنها لإصابة اللاعبة فيليسيتاس راوخ مدافعة الفريق خلال التدريبات وتأكد غيابها عن مباراة الفريق المرتقبة غداً الأحد (30 تموز/يوليو 2023) أمام المنتخب الكولومبي في الجولة الثانية من مباريات الدور الأول بكأس العالم السيدات، المقام حالياً في أستراليا ونيوزيلندا.

ولكن فوس-تيكلنبرغ أعلنت التحدي، وأشارت إلى أن هذه الإصابات التي يعاني منها الفريق قد تزيد من تماسك اللاعبات في الفترة المقبلة من البطولة. ولم تكشف فوس-تيكلنبرغ عن المدة المتوقعة لغياب راوخ قلب دفاع الفريق، التي تعرضت للإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق أمس الجمعة.

وقالت فوس-تيكلنبرغ (55 عاماً) في المؤتمر الصحفي لفريقها اليوم السبت قبل مباراة الفريق أمام كولومبيا غداً في سيدني: "لم تكن لحظة جيدة خلال التدريبات. كانت تصدياً لتسديدة تعرضت فيها الركبة للإصابة... ورغم هذا، نشعر بالسعادة لأن التشخيص لم يكن سيئاً. لا يمكنني تحديد الفترة التي ستغيبها اللاعبة بالضبط".

ويختتم المنتخب الألماني مبارياته في الدور الأول لمونديال السيدات بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل.

وأعادت إصابة راوخ إلى الأذهان ذكريات إصابة اثنتين من مدافعات المنتخب الألماني ما حرمهما من المشاركة مع الفريق في المونديال الحالي. وكانت يوليا غوين تعرضت لإصابة خطيرة في العام الماضي، ولم تشارك بعد التعافي في مباريات تؤهلها لخوض فعاليات مونديال السيدات مع الفريق. وتكرر نفس الشيء مع كارولين سيمون زميلتها في بايرن ميونخ، والتي أصيبت خلال المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الألماني قبل مونديال السيدات، وكانت أمام المنتخب الزامبي.

وقالت فوس-تيكلنبرغ: "راوخ أصبحت ثالث لاعبة قلب دفاع تغيب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة". ولكنها أكدت أن هذا قد يزيد من تماسك الفريق، وقالت: "سنقبل هذا التحدي، وسنستمد منه الطاقة. نساعد بعضنا البعض الآن، ولدينا الثقة التامة بكل لاعبة".

وقد تعوض تشانتيل هاغل غياب راوخ في مباراة كولومبيا، كما تبرز صوفيا كلاينهيرن كبديلة رغم أن مركزها هو لاعبة خط الوسط المدافعة أو اللعب في الجانب الأيمن.

وأشارت فوس-تيكلنبرغ اليوم إلى أن لينا أوبردورف ومارينا هاغيرنغ وسيوكه ناسكن سيكن ضمن قائمة الفريق لمباراة الغد بعدما حرمتهن الإصابة من التواجد مع الفريق في مباراته الأولى بالبطولة، والتي فاز فيها على المنتخب المغربي 6 / صفر.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)