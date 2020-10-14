 الإسرائيلية غادوت تجسد شخصية كليوباترا في فيلم جديد | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.10.2020

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منوعات

الإسرائيلية غادوت تجسد شخصية كليوباترا في فيلم جديد

قبل أكثر من نصف قرن أنتجت هوليود فيلما عن كليوباترا من بطولة إليزابيث تايلور. والآن سيتجدد الموعد. فالاستعدادات تتسارع في هوليود لإنتاج الفيلم بعد الإعلان عن اسم البطلة التي ستلعب دور ملكة مصر القديمة.

الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بطلة سلسلة أفلام المرأة الخارقة

الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بطلة سلسلة أفلام "المرأة الخارقة"

تتجه بطلة سلسلة أفلام "المرأة الخارقة"  غال غادوت  (35 عاماً) لتجسيد دور كليوباترا، بعد أن وضعت شركة الإنتاج المعروفة "ستوديو بارامونت" ثقتها في الممثلة الإسرائيلية لتأدية دور حاكمة مصر القديمة.

غادوت كتبت على حسابها على تويتر: " كليوباترا، هي قصة كنت أود منذ وقت طويل جداً في روايتها". كما عبرت جادوت عن امتنانها لفريق العمل الذي يقف خلف المشروع.

موقع "Deadline.com" أورد بعض التفاصيل الإضافية حول الفيلم، حيث سيتولى إخراجه باتي جينكينز، الذي أخرج أيضاً لغادوت فيلمي "المرأة الخارقة" و"المرأة الخارقة 1984".

خطط عديدة طرحت في هوليود لإنتاج فيلم جديد عن الملكة المصرية الأشهر، ولكن هذه الخطط لم ترى النور. ففي 2010 صرح  مخرج فيلم تيتانيك جيمس كاميرون  عن أمنيته في إخراج فيلم عن كليوباترا، تلعب بطولته النجمة أنجيلينا جولي.

تاريخياً، لعبت حسناء الشاشة إليزابيث تايلور أشهر أدورها ربما، عندما مثلت في عام 1963 دور كليوباترا، تحت إشراف المخرج جوزيف مانكيفيتش. الفيلم حصد أربع جوائز أوسكار، ولكنه كان مكلفا جداً وكاد أن يتسبب في إفلاس شركة الإنتاج "فوكس القرن العشرين".

كليوباترا التي حكمت مصر القديمة طيلة 21 عاماً: بين 51 و30 قبل الميلاد، أنجبت أطفالاً من يوليوس قيصر ومن ماركوس أنطونيوس. ونُسجت حولها أساطير كثيرة. وبقيت رمزا للجمال على مر العصور.

ف.ي/ ع.غ (د.ب.ا)

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    الفاتنة الكبيرة والمذنبة الساحرة أيقونة الفن والغناء سحرت وتسحر فناني ورسامي العالم منذ انتهاء عرشها ولغاية الوقت الحاضر. كل عصر رسم صورة خاصة به تشبه كليوباترا وتناسب ذلك العصر. في سنة 1963 مثلت نجمة هوليوود ليز تايلور دور ملكة مصر في الفيلم الذي حمل اسم كليوباترا.

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    قادة روما وكليوباترا

    لا يُعرف الكثير عن الحياة الحقيقية للملكة كليوباترا ( 69 ق.م. – 30 ق.م.). وكانت تعتبر الفرعونة الأخيرة لمصر وأغنى نساء العالم آنذاك. يوليوس قيصر (الظاهر في الصورة) ساعدها لتكون حاكمة مصر الوحيدة وأنجبت منه ابنها بطليموس الخامس عشر ( قيصرون).

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    في مطلع القرن التاسع عشر زاد الاهتمام الأوربي بالدولة المصرية القديمة وبدأت عمليات استكشاف حضارتها وثقافتها ورموزها القديمة. فنانو هذا العصر رسموا كليوباترا كحسناء شرقية مصرية. ملكة مصر القديمة دخلت كتب الأدب والمسرح كامرأة حسناء مغرية للرجال. في الصورة: الممثلة المسرحية الفرنسية الشهيرة سارا بيرنهاردت وهي تمثل دور كليوباترا في سنة 1891.

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    كليوباترا.. أيقونة جمال أبدية

    أيقونة الفن السابع

    في مجال السينما أصبحت كليوباترا شخصية فاتنة وساحرة لملايين المشاهدين. في ستينات القرن الماضي أبدعت نجمة هوليوود ليز تايلور في تمثيل دور كليوباترا. قريبا سيتم تصوير فيلم جديد عن كليوباترا، ومن المرشحات لتمثيل دورها نجمة هوليوود أنجلينا جولي.

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    كليوباترا.. أيقونة جمال أبدية

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    لم تقتصر محاولة تمثيل ورسم شخصية كليوباترا على مجال الفن والسينما وإنما تعدت إلى مجال الموسيقى والغناء. بعض المطربات يفتخرن علنا بتقمصهن لشخصية كليوباترا، كالمطربة ليدي غاغا، والتي تحاول أن تلبس وتقلد ما فعلته الممثلة ليز تايلور في فيلم كليوباترا.

    الكاتب: ماريو توديسكينو / زمن البدري


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