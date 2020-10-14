الإسرائيلية غادوت تجسد شخصية كليوباترا في فيلم جديد

تتجه بطلة سلسلة أفلام "المرأة الخارقة" غال غادوت (35 عاماً) لتجسيد دور كليوباترا، بعد أن وضعت شركة الإنتاج المعروفة "ستوديو بارامونت" ثقتها في الممثلة الإسرائيلية لتأدية دور حاكمة مصر القديمة.

غادوت كتبت على حسابها على تويتر: " كليوباترا، هي قصة كنت أود منذ وقت طويل جداً في روايتها". كما عبرت جادوت عن امتنانها لفريق العمل الذي يقف خلف المشروع.

موقع "Deadline.com" أورد بعض التفاصيل الإضافية حول الفيلم، حيث سيتولى إخراجه باتي جينكينز، الذي أخرج أيضاً لغادوت فيلمي "المرأة الخارقة" و"المرأة الخارقة 1984".

خطط عديدة طرحت في هوليود لإنتاج فيلم جديد عن الملكة المصرية الأشهر، ولكن هذه الخطط لم ترى النور. ففي 2010 صرح مخرج فيلم تيتانيك جيمس كاميرون عن أمنيته في إخراج فيلم عن كليوباترا، تلعب بطولته النجمة أنجيلينا جولي.

تاريخياً، لعبت حسناء الشاشة إليزابيث تايلور أشهر أدورها ربما، عندما مثلت في عام 1963 دور كليوباترا، تحت إشراف المخرج جوزيف مانكيفيتش. الفيلم حصد أربع جوائز أوسكار، ولكنه كان مكلفا جداً وكاد أن يتسبب في إفلاس شركة الإنتاج "فوكس القرن العشرين".

كليوباترا التي حكمت مصر القديمة طيلة 21 عاماً: بين 51 و30 قبل الميلاد، أنجبت أطفالاً من يوليوس قيصر ومن ماركوس أنطونيوس. ونُسجت حولها أساطير كثيرة. وبقيت رمزا للجمال على مر العصور.

ف.ي/ ع.غ (د.ب.ا)