 الإرهاب في الساحل الأفريقي - الحرب ضد الجهاديين | وثائقي | DW | 07.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

الإرهاب في الساحل الأفريقي - الحرب ضد الجهاديين

وسعت الجماعات الإرهابية نفوذها في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى، وهي تشنّ بشكل يومي غارات على القرى وتنفذ عمليات قتل، ما أدى إلى تفجر الوضع هناك بشكل متزايد.

تواجه جيوش الدول الإفريقية صعوبات في حراسة مواقعها، لتترك مناطق بأسرها دون دفاع، كما قرّر الفرنسيون أيضاً تقليص دعمهم العسكري للمنطقة، ولذا أضطر السكان لحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم. يعيش شعب الدوغون في مالي، وإليه تنتمي مليشيا "دانام آمباساغو" أي "القناصة المُتكِلون على الرب". تتألف هذه المليشيا من ألف محارب مسلح ببنادق قديمة، وهي تقاتل المتطرفين الإسلامويين المسلحين ببنادق كلاشينكوف وقاذفات الصواريخ. يعتمد محاربو مليشيا "القناصة" كذلك على التعاويذ والتمائم والمعتقدات التقليدية في السحر. يقاتل أفراد المليشيا في ظل ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وأيضاً في ظلّ شح المياه والغذاء، إنهم يعتبرون آخر معقل للمقاومة وللدفاع عن 300 ألف شخص ما زالوا موجودين في هضبة دوغون. . تلعب موريتانيا دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب. يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على عملية قادتها مجموعات التدخل الخاصة، وهي وحدة كوماندوس مسؤولة عن تعقّب الخلايا الجهادية على الحدود مع مالي. كما يلاحق سرب من الطائرات الخفيفة التابعة للجيش الموريتاني الجهاديين ويدمّر آلياتهم، لدى محاولاتهم اختراق الحدود. لدى موريتانيا أيضاً قوات خاصة من الشرطة يمكنها الوصول إلى المناطق النائية من البلاد، باستخدام وسائل نقل غير مألوفة وهي الإبل. يتوغّل العقيد الخليل ورفاقه من وحدة الهجانة في عمق الصحراء لعدة أسابيع، لجمع المعلومات من البدو. هذا الفيلم الوثائقي رحلة استثنائية لإزاحة النقاب عن التهديد المتنامي للجماعات الجهادية العابرة للحدود.

المزيد من المركز الإعلامي

Doku KW 03 | New Boats, Empty Nets

صيادو الأسماك في سيراليون - صراع من أجل البقاء 23.01.2023

Doku KW 03 | Taiwan - The Tale of a Digital Democracy

تايوان - قصص من الديمقراطية الرقمية 19.01.2023

Doku YT Plan KW 02 l Globalisierung in der Krise

العولمة في أزمة - الهجرة بين الربح والخسارة 12.01.2023

Doku YT Plan KW 02 l Adios Honduras

وثائقي - وداعا هندوراس - الهرب من الفقر والعنف 10.01.2023

المزيد وثائقي

Doku YT Plan KW 05 Superfood oder Klimakiller

الأغذية الخارقة والبيئة - الأفوكادو والتوت الأزرق 04.02.2023

Doku YT Plan KW 05 Ruanda - Schatten über dem Paradies

رواندا - جوانب النجاح المظلمة 01.02.2023

Doku YT Plan KW 04 | Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit

الجانب المظلم لتجارة التجميل 26.01.2023

Doku YT Plan KW 04 | Medizinversuche in Auschwitz

وثائقي - معسكر أوشفيتس النازي - مأساة النساء مع التجارب الطبية 25.01.2023

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Terror im Sahel - Kampf gegen die Dschihadisten Sendedatum: 08.02.2023 Beschreibung: Terroristische Gruppen dehnen ihren Einfluss auf die südlich der Sahara gelegene Sahelzone aus. Täglich kommt es zu dschihadistischen Übergriffen, darunter Terroranschläge, Morde und Überfälle auf Dörfer. In Mali besteht die Miliz Dan Na Ambassago, die Jäger, die auf Gott vertrauen”, aus tausend mit alten Gewehren bewaffneten Männern. Sie kämpfen gegen islamistische Extremisten, die mit Kalaschnikows und Raketenwerfern ausgerüstet sind. Fotograf: © Inside the Resistance Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Sahelzone, Mali, Mauretanien, Terrormiliz, Dogon, Dan Na Ambassago

الإرهاب في الساحل الأفريقي - الحرب ضد الجهاديين 19.01.2023

وسعت الجماعات الإرهابية نفوذها في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى، وهي تشنّ بشكل يومي غارات على القرى وتنفذ عمليات قتل، ما أدى إلى تفجر الوضع هناك بشكل متزايد.