 الإرهاب في الساحل الأفريقي - الحرب ضد الجهاديين | تقارير جديدة | DW | 19.01.2023

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تقارير جديدة

الإرهاب في الساحل الأفريقي - الحرب ضد الجهاديين

وسعت الجماعات الإرهابية نفوذها في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى، وهي تشنّ بشكل يومي غارات على القرى وتنفذ عمليات قتل، ما أدى إلى تفجر الوضع هناك بشكل متزايد.

Filmstill Dokumentatio Terror im Sahel - Kampf gegen die Dschihadisten

Filmstill Dokumentatio Terror im Sahel - Kampf gegen die Dschihadisten


تواجه جيوش الدول الإفريقية صعوبات في حراسة مواقعها، لتترك مناطق بأسرها دون دفاع، كما قرّر الفرنسيون أيضاً تقليص دعمهم العسكري للمنطقة، ولذا أضطر السكان لحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم.  
 

Filmstill Dokumentatio Terror im Sahel - Kampf gegen die Dschihadisten

يعيش شعب الدوغون في مالي، وإليه تنتمي مليشيا "دانام آمباساغو" أي "القناصة المُتكِلون على الرب". تتألف هذه المليشيا من ألف محارب مسلح ببنادق قديمة، وهي تقاتل المتطرفين الإسلامويين المسلحين ببنادق كلاشينكوف وقاذفات الصواريخ. يعتمد محاربو مليشيا "القناصة" كذلك على التعاويذ والتمائم والمعتقدات التقليدية في السحر. يقاتل أفراد المليشيا في ظل ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وأيضاً في ظلّ شح المياه والغذاء، إنهم يعتبرون آخر معقل للمقاومة وللدفاع عن 300 ألف شخص ما زالوا موجودين في هضبة دوغون. 

Filmstill Dokumentatio Terror im Sahel - Kampf gegen die Dschihadisten


تلعب موريتانيا دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب. يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على عملية قادتها مجموعات التدخل الخاصة، وهي وحدة كوماندوس مسؤولة عن تعقّب الخلايا الجهادية على الحدود مع مالي. كما يلاحق سرب من الطائرات الخفيفة التابعة للجيش الموريتاني الجهاديين ويدمّر آلياتهم، لدى محاولاتهم اختراق الحدود. 
 

Filmstill Dokumentatio Terror im Sahel - Kampf gegen die Dschihadisten

لدى موريتانيا أيضاً قوات خاصة من الشرطة يمكنها الوصول إلى المناطق النائية من البلاد، باستخدام وسائل نقل غير مألوفة وهي الإبل. يتوغّل العقيد الخليل ورفاقه من وحدة الهجانة في عمق الصحراء لعدة أسابيع، لجمع المعلومات من البدو. 
هذا الفيلم الوثائقي رحلة استثنائية لإزاحة النقاب عن التهديد المتنامي للجماعات الجهادية العابرة للحدود.  
 


مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 08 فبراير/شباط 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 08 فبراير/شباط 2023– 22:15 UTC
الخميس 09 فبراير/شباط 2023– 01:15 UTC
الخميس 09 فبراير/شباط 2023 – 03:00 UTC
الخميس 09 فبراير/شباط 2023 – 05:15 UTC
الخميس 09 فبراير/شباط 2023 – 09:15 UTC
السبت 11 فبراير/شباط 2023 – 06:15 UTC
السبت 11 فبراير/شباط 2023– 10:15 UTC
السبت 11 فبراير/شباط 2023– 15:15 UTC
السبت 11 فبراير/شباط 2023– 23:15 UTC
الأحد 12 فبراير/شباط 2023– 13:15 UTC
الأحد 12 فبراير/شباط 2023– 19:15 UTC
الإثنين 13 فبراير/شباط 2023– 16:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

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